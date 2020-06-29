Duşa kabin camı nasıl temizlenir?

Duşa kabin ve duşa kabinin camları bilindiği üzere çok zor temizlenmektedir. Aynı zamanda zor temizlendiği gibi kolay bir şekilde kirlenmektedir. Aslında duşa kabin temizliğinde püf noktalar bulunmaktadır. Kısaca bu püf noktalardan bahsedeceğim. Duşa kabin temizliğinde dezenfektan, sirke, karbonat, kireç çözücü, çamaşır suyu gibi malzemelerden yardım alabilirsiniz
Duşa kabin camı temizliğinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Eğer düzenli bir şekilde yapılmaz ise kirler yüzeye yapışır ve daha zor bir şekilde çıkarılır. Bu sebeple mutlaka düzenli temizliğinin yapılması gerekir. Duşa kabin temizliğinde birçok yöntem bulunur ve inanılmaz etkilidir. Şimdi sizlere bu konuyu detaylı bir şekilde aktaracağız. Daha fazla detaya ulaşmak için makalemizin devamını mutlaka okumalısınız.
Duşa kabin camı temizlemenin püf noktaları
Duşa kabinde meydana gelen kirleri temizlemenin püf noktaları bulunur. Bu sayede duşa kabin camlarınız ilk gün ki gibi parlak olacaktır ve göze çok hoş gelecektir. İşte duşa kabin camı temizlemenin püf noktaları aşağıdaki gibidir
Cam temizleyicisi
Cam temizleyicisi duşa kabinde bulunan kirlerin ve su lekelerinin geçmesini sağlayacaktır.
Çamaşır deterjanı
Çamaşır deterjanı cam temizlemek için çok etkilidir. Bunun için sıcak suyun içerisine çamaşır deterjanı ekleyin ve erimesini sağlayın. Daha sonra duşa kabin camını silin ve 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra su ile durulayın.
Karbonat
Sıcak suyun içerisine karbonat ekleyin ve erimesini sağlayın. Daha sonra ise bir sünger yardımı ile duşa kabin camlarını silip durulayın. Bu yöntemde durulamaya da gerek yoktur. Fakat nemli kalmasını engellemeniz gerekmektedir.
Soda
Soda duşa kabin temizliğinde kullanılmaktadır. Soda ile duşa kabin camları silindiğinde camlar pırıl pırıl olacaktır.
Sirke
Sirke en doğal ve muhteşem bir temizleyicidir. Camlarda bulunan kirleri ve aynı zamanda su lekelerini yok eder. Bu sebeple sirke ile camlar sıklıkla silinmelidir.
Cif
Duşa kabin temizliğinde cif çok kullanılan deterjanlar arasındadır. Bir poşete cif dökün ve duşa kabin camlarınızı iyice ovun. Daha sonra durulayın ve bez ile kurulayarak kuru kalmasını sağlayabilirsiniz.
Duşa kabin temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler
Duşa kabin temizliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur. Şimdi sizlere bu konudan bahsedeceğiz işte duşa kabin temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir
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