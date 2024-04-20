DUS ve STS sınavı ne zaman, saat kaçta? DUS ve STS 1.ve 2.dönem sınav tarihleri
ÖSYM sınav takvimine göre DUS ve STS sınavları bugün yapılıyor. Birinci döneme ait sınav başvuruları 6-13 Mart tarihinde tamamlandı. 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), 20 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır. İşte DUS ve STS sınavları hakkında detaylar
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Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş hekimliği alanında yurt dışı yükseköğretim diploma denkliği için seviye tespit sınav tarihleri belli oldu. İşte DUS ve STS 1.ve 2.dönem sınav tarihleri
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DUS 1.DÖNEM SINAV VE BAŞVURU TARİHİ
1.DÖNEM - 20 Nisan 2024
1.DÖNEM BAŞVURU TARİHİ-6-13 Mart 2024
(Ücret ödeme için son gün, 14 Mart 2024)
DUS 2.DÖNEM SINAV VE BAŞVURU TARİHİ
2.DÖNEM: 13 Ekim 2024
2.DÖNEM BAŞVURU TARİHİ-: 28 Ağustos-4 Eylül 2024
(Ücret ödeme için son gün, 5 Eylül 2024)
1.DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 20 MART 2024
2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 12 EYLÜL 2024
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STS SINAV TARİHLERİ
1.DÖNEM SINAV TARİHİ : 20 Nisan 2024
1.DÖNEM SINAV BAŞVURU TARİHİ: 6-13 Mart 2024
(Ücret ödeme için son gün, 14 Mart 2024)
2.DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ: 28 Ağustos-4 Eylül 2024
(Ücret ödeme için son gün, 5 Eylül 2024)
STS DİŞ HEKİMLİĞİ 1. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 20 Mart 2024
STS DİŞ HEKİMLİĞİ 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 12 Eylül 2024
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