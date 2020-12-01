Kabine toplantısı sonrası hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Açıklama ardından DUS ve STS Diş Hekimliği sınavlarına girecek binlerce aday "DUS ve STS Diş Hekimliği sınavları iptal mi edildi?" Sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ÖSYM açıklaması...

DUS VE STS SINAVLARI ERTELENDİ Mİ? İŞTE ÖSYM AÇIKLAMASI!

ÖSYM Başkanlığı korona virüsle mücadele kapsamında ÖSYM sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Yeni tarihler hakkında henüz açıklama gelmedi. ÖSYM şu açıklamada bulundu:

ÖSYM Sınavlarına İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI