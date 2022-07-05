Düş Peşine filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Düş Peşine nerede, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda İlkay Uygur'un oturduğu senaryosunu ise Serkan Dağlı'nın yazdığı 2022 yapımlı komedi ve gençlik türündeki film hakkında detayları sizler için derledik. Peki, "Düş Peşine filmi konusu ne, oyuncuları kimler?" İşte Düş Peşine filmi ile ilgili merak edilenler...

DÜŞ PEŞİNE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Fester Abdü,

Cihan Şimşek,

Şeyda Erdoğan,

Ecem Simge Yurdatapan,

Serkan Ercan

DÜŞ PEŞİNE FİLMİ KONUSU NE?

Düş Peşine, gönüllü çalıştığı akademinin kapanmasını engellemeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Kardeşi ile birlikte Kaş'ta yaşayan Kaan, engelli çocukların eğitim gördüğü Düşler Akademisi'nde gönüllü olarak çalışır. Akademinin müdürü, borçları nedeniyle zora düşmektedir ve bu nedenle akademinin kapanması gündeme gelir. Kaan, bu sırada şehre tatile gelen arkadaşlarıyla birlikte akademiyi kapanma tehlikesine karşı korumaya çalışır. Kaan ve arkadaşları, akademinin kapanmasını engelleyebilecek midir?