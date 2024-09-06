Durukan Şekerleme halka arz oluyor! Durukan Şekerleme hisse fiyatı, lot miktarı
Halka arz takvimine bir şirket daha eklendi; Durukan Şekerleme halka arz oluyor. Yüzde 31,58 halka arz açıklığı ile yatırımcılara 42,5 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma, elde edeceği fonun en büyük kısmını 'işletme sermayesi' için kullanacak. İşte, Durukan Şekerleme hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanım yeri...
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SPK bir şirketin daha halka arzını onayladı; Durukan Şekerleme halka arz oluyor. Toplamda 42,5 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma 722 milyon TL değerinde halka arz büyüklüğüne sahip. İşte, detayları yavaş yava netleşen Durukan Şekerleme halka arz bilgileri...
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DURUKAN ŞEKERLEME HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 17 TL olarak belirlendi.
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DURUKAN ŞEKERLEME LOT DAĞITIMI
Firma toplamda 42 milyon 500 bin lot dağıtacak. Ancak şu anda olası lot dağıtma tablosu yayınlanmadı.
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DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ
Yüzde 35-40 Üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alınması, fabrika kapalı alan inşaatı, çatı güneş enerjisi yatırımı.
Yüzde 40-45 İşletme sermayesi.
Yüzde 25-30 Finansal borçların ödenmesi.
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DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Firmanın halka arz açıklığı yüzde 31.58; halka arz büyüklüğü ise 722 milyon TL olarak açıklandı. Ayrıca T1-T2 kullanımına uygun.