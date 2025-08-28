Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyon Ligi kura çekimin ardından açıklamalarda bulundu.

"1-2 TANE EKSİK KALDI"

Transfer konusuna değinen Özbek, "Transfer sezonunun sonuna geliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ideal kadromuzun büyük kısmını oluşturduk. 1-2 tane eksik kaldı. Onları en kısa sürede bitireceğiz. Başarılı kadroyu koruduk, nokta transferler yaptık. Başarılı bir sezon Galatasaray'ı bekliyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.