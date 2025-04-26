Dursun Özbek'ten Olağan Mali Genel Kurul'da peş peşe müjdeler!
Galatasaray Kulübünde Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu, gerçekleştiriliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte genel kuruldan öne çıkanlar ve Dursun Özbek'in açıklamaları...
Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı gerçekleştiriliyor.
Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıya Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve kulüp genel kurul üyeleri katıldı. Toplantıda yeterli çoğunluk aranmadı.
DİVAN BAŞKANI EŞREF ALAÇAYIR SEÇİLDİ
Galatasaray 2025/26 Olağan Bütçe Toplantısı'nda Divan Başkanı olarak Eşref Alaçayır seçildi.
BAŞKAN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMALAR
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolda sezonu çift kupayla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.
Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu.
"HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"
Sportif başarılarıyla ilgili üyeleri bilgilendiren Özbek, "Süper Lig'de son 2 sezonu rekorları altüst edip şampiyon tamamlayan futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz, Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Tüm camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluğun çok önemli bir adım olduğunun farkındayız. Hedefimize ulaşmak için son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmayacağız. Zaten Galatasaraylıların çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar ve söz verdiğimiz 5. yıldız da gelsin." diye konuştu.
Amatör şubelerin bazılarında sezonların tamamlandığını aktaran Başkan Özbek, "Erkek basketbolda lig devam ediyor. Takımımız, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde ülkemizi temsil edecek. Erkek basketbolda son kupamızı 2016'da yine benim başkanlığımda kazanmıştık. Bu sezon kupa hasretimizi dindireceğimize yürekten inanıyorum. Kadın basketbolda ligi 3. sırada tamamladık, Avrupa Kupası'nda ise çeyrek final oynadık. Önümüzdeki sezon için planlamamızı yaptık. Avrupa Ligi'nde daha büyük başarıların peşinde koşacağız. Tekerlekli sandalye basketbolda takımımız sezonu şampiyon bitirdi. Avrupa Kupası Dörtlü Final'inde mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLUKLARIN EN BÜYÜK ADAYI HALİNE GETİRECEĞİZ"
Voleybol şubesiyle ilgili bilgi veren Özbek "Erkek ve kadın voleybolda her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Bu şubelerde amacımız başarılı ve sürdürülebilir bir voleybol geleneğiyle devam etmek. Bunu yaparken amatör şubelerin içinde bulunduğu koşulları doğru şekilde idare etmek bizim için çok önemli. Umarım önümüzdeki sezon daha büyük başarılarla Galatasaray'ı voleybolda sadece ülkemizde değil Avrupa'da da şampiyonlukların en büyük adayı haline getireceğiz." şeklinde görüş belirtti.
Başkan Dursun Özbek, diğer branşlardaki başarılara değinerek, "2024-2025 sezonunda 56 kupa ve 963 madalya ile yolumuza devam ediyoruz. Bu başarıda payı olan 2 bin 16 sporcumuza, hocalarına, personellerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Sporcularımız, Galatasaray formasını her giydiğinde sonuna kadar mücadele ederek bizi gururlandırıyorlar. Bize Galatasaraylı sporcu olmanın değerini her gün bir kez daha hatırlatıyorlar. Kupa kazansınlar, kazanmasınlar biz onlarla her zaman gururu duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"1.7 MİLYAR TL KAYNAK OLUŞTURDUK"
"Sermaye artışından 1.7 milyar TL, yatırımcılarımızdan kaynak oluşturduk. Bu kaynağın 1.5 milyar TL'sini Bankalar Birliği konsorsiyumundaki borcumuzu, 1 milyar 300 milyon TL seviyesine indirdik. Yaklaşık 35 milyon dolar çerçevesinde artık Bankalar Birliği'ne ödemememiz gereken borcumuz var. 35 milyon dolar çerçevesinde geçmiş faaliyetlerden kaynaklı borçlarımız var. İlk 2022'de yetki talep ettiğimizde, aldığımız yetki içinde bu faaliyetlerin ödenmesi için gereken para 100 milyon dolar çerçevesindeydi. Bugün hem Bankalar Birliği ödemesi hem geçmiş borçlarımız için ödenmesi gereken para 70 milyon dolar seviyesine inmiştir."
"554 VİLLANIN HASILATININ TAMAMI..."
"Riva'da şu ana kadar satılan gayrimenkulun Galatasaray'a faydası yaklaşık 170 milyon dolar oldu. Buna birinci etap diyoruz. İkinci etabın inşasına başlandı. Emlak Konut ile yapılan anlaşma gereği ikinci etapta 554 tane villa ve ticari alanlar var. Yeni sözleşmede 554 villanın hasılatının tamamı Galatasaray'a geliyor. Bugünkü değerleri itibarıyla hesabı yaptığımız zaman, Emlak Konut'un tecrübesi ve bugünkü gayrimenkullerin durumu itibarıyla yapılan değerlendirmedir, konutların satışını yaptığımız zaman elde edeceğimiz hasılat 17.8 milyar TL. Buranın yapılması için ne harcanacak, yaklaşık 890 milyon TL'lik kısmı Emlak Konut'a ödenecek pazarlama masrafları için, yaklaşık tahmini inşaat maliyeti 7.892 milyar TL'dir. Bunlar son derece sarih."
"GALATASARAY'A GETİRİSİ SON DERECE YÜKSEK OLMUŞTUR"
"186 tane yaklaşık rezidans şeklinde konut yaptık. 5-6 tane ticari bölüm vardı. Bunların büyük kısmını sattık. Şu anda satacağımız 56 tane konut var, 5 tane ticari alan var. Bugüne kadar satışlardan 1.3 milyar TL seviyesinde fon kaynaklandırdık. Bu paranın zerresine dokunmadan Florya'da bize ait olmayan Emlak Konut'un sahibi olduğu 42 dönümlük arsanın satın almasını yaptık. Son derece başarılı bir operasyon. Galatasaray'a getirisi, son derece yüksek olmuştur."
"6-8 AY İÇİNDE BU TESİSİ BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"
"A Takım için faaliyetler, 30 dönümü kapsıyor. 100 dönüm daha devreye almamız gereken arsa var. 4.500 metrekare kapalı alanı olan, altyapı ve kadın takımına hizmet edecek binanın projesi bitti, ruhsat başvurusunda bulunduk. Ruhsatı alır almaz faaliyetlere başlayacağız. 6-8 ay çerçevesinde bu tesisi de bitirmeyi planlıyoruz."
"AMACIMIZ YAKIN ZAMANDA BU BORCU TASFİYE ETMEK"
"Bu tesisi yapıyor, Kemerburgaz'ı yapıyoruz. Kemerburgaz, bir değer olarak uhdemizde duruyor. Bize son derece büyük parasal fayda sağlıyor. A futbol takımımızın yerleşkesi olan birinci kısmı yaptık. Birinci kısmı değerlendirdik. Değerlendirme şirketinden destek aldık. Galatasaray Sportif AŞ'ye uzun vadeli kiraladık. Sadece A takım yerleşkesini... Buradan kaynaklanan parayla sermaye artışını realize ettik. Yaklaşık bedel 2.6 milyar TL idi. Altyapı ve akademi tesisinin değerlendirmesini de yapıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü'nün Sportif AŞ'ye yaklaşık 4.5 milyar TL mertebesinde borcu var. Bu borcun ödenmesinde katkı verecek husus, akademi kısmının değerlendirmesini yaparak uzun vadeli Sportif AŞ'ye kiralamak. Bu çalışmaları da yapıyoruz. Yakın zamanda göreceksiniz ki Galatasaray Spor Kulübü'nün Sportif AŞ'ye borcu azalacak, amacımız yakın zamanda bu borcu tamamen tasfiye etmektir."
"SEZON BAŞI KAMPLARIMIZI DA BURADA YAPMAYI PLANLIYORUZ"
"Kemerburgaz'da inşa ettiğimiz tesisin Galatasaray'a yüz yıllar boyu hizmet edeceğini düşünüyorum. Florya 50 sene evvel yapıldı. 50 senede futbol ekonomisi ve dünya futbolunun nereye geldiğine bakarsak bu tesise ihtiyacımız olduğunu görülür. 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesislerin iki nizami futbol sahasının inşaatı tamamlandı. Futbol A takımımız artık çalışmalarını yeni tesisimizde gerçekleştirmektedir. Sezon başındaki kamplarımızı da burada yapmayı planlıyoruz."
VADİ İSTANBUL PROJESİ
"Vadi İstanbul projesi, Galatasaray'ın imajını fersah fersah yukarı çıkaracaktır. Tüm branşları oraya toplayacağız. Projenin toplamı, yaklaşık 150 bin metrekare inşaattır. Bu miktarlar, bu görüntüler sizi şöyle bir düşünceye sevk edebilir, biz bunu nasıl yapacağız? Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda biz birbirimizi sevince, Galatasaray'ın altından kalkamayacağı hiçbir proje yok. Ben bu projelere inandığım için sizlerin gündemine getirdim. Bu projenin imar plan çalışmalarını yaptım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduğumuz proje ile imar çalışmalarını yaptık, projelerini bitirdik. Sayın Bakan ile görüştüm. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden onay alıp çalışmaya başlayacağız."
"STADIMIZDA REVİZYON ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"
"Stadyumumuzda revizyon çalışmaları yapıyoruz. Stadın içindeki led panoların mali getirisi çok büyük. Üst kısımlarda iki kat daha led panolar koymak suretiyle reklam verilebilir alanı 1743 metrekareye çıkarıyoruz. Senede yaklaşık 3.5 milyon euro katkı veren bu ledler, yaklaşık 10 milyon euro katkı verecek.""
KULÜBÜN SPORTİF A.Ş'E BORCU
"Kulübümüzün, Sportif AŞ'ye 4.5 milyar TL mertebesinde borcu var. Kemerburgaz'daki tesisin, Sportif AŞ'ye kiralanmasıyla bu borcu aşağıya çekeceğiz."
"BASİT AMA ÜZERİNDE DURULMALI"
"Basit ama üzerinde durmamız gereken, Galatasaray Spor Kulübü ve iştirakleri çerçevesinde bilinmesi gereken bir husus var. Yürüttüğümüz sportif faaliyetler çerçevesinde devamlılık söz konusu. Değerli sporcularımız ve çalışanlarımıza taahhütlerimiz önümüdeki yıllara da sirayet ediyor. Sportif AŞ'nin 2029 yılına kadar nakdi yükümlülükleri, yaklaşık 317 milyon euro, 15.8 milyar TL."
"272 MİLYON EURO GELİR KAYDETMİŞİZ"
"Biz 2023/24 sezonunda 295 milyon euro gelir kaydetmişiz. 2024/25'te 272 milyon euro gelir kaydetmişiz. Önümüzdeki 5 sezon boyunca, sportif başarımızla artarak devam edecek."