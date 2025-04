Dursun Özbek'ten Olağan Mali Genel Kurul'da peş peşe müjdeler!

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıya Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve kulüp genel kurul üyeleri katıldı. Toplantıda yeterli çoğunluk aranmadı.

Galatasaray 2025/26 Olağan Bütçe Toplantısı'nda Divan Başkanı olarak Eşref Alaçayır seçildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolda sezonu çift kupayla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

Sportif başarılarıyla ilgili üyeleri bilgilendiren Özbek, "Süper Lig'de son 2 sezonu rekorları altüst edip şampiyon tamamlayan futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz, Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Tüm camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluğun çok önemli bir adım olduğunun farkındayız. Hedefimize ulaşmak için son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmayacağız. Zaten Galatasaraylıların çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar ve söz verdiğimiz 5. yıldız da gelsin." diye konuştu.

🎙️ Dursun Özbek: Galatasaraylıların çok sevdiği Mayıs ayı da geldi. Başarılar ve söz verdiğimiz gibi, 5. yıldız da gelsin. pic.twitter.com/CtlOx6Gd8t — HT Spor (@HTSpor) April 26, 2025

Amatör şubelerin bazılarında sezonların tamamlandığını aktaran Başkan Özbek, "Erkek basketbolda lig devam ediyor. Takımımız, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde ülkemizi temsil edecek. Erkek basketbolda son kupamızı 2016'da yine benim başkanlığımda kazanmıştık. Bu sezon kupa hasretimizi dindireceğimize yürekten inanıyorum. Kadın basketbolda ligi 3. sırada tamamladık, Avrupa Kupası'nda ise çeyrek final oynadık. Önümüzdeki sezon için planlamamızı yaptık. Avrupa Ligi'nde daha büyük başarıların peşinde koşacağız. Tekerlekli sandalye basketbolda takımımız sezonu şampiyon bitirdi. Avrupa Kupası Dörtlü Final'inde mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUKLARIN EN BÜYÜK ADAYI HALİNE GETİRECEĞİZ"

Voleybol şubesiyle ilgili bilgi veren Özbek "Erkek ve kadın voleybolda her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Bu şubelerde amacımız başarılı ve sürdürülebilir bir voleybol geleneğiyle devam etmek. Bunu yaparken amatör şubelerin içinde bulunduğu koşulları doğru şekilde idare etmek bizim için çok önemli. Umarım önümüzdeki sezon daha büyük başarılarla Galatasaray'ı voleybolda sadece ülkemizde değil Avrupa'da da şampiyonlukların en büyük adayı haline getireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Dursun Özbek, diğer branşlardaki başarılara değinerek, "2024-2025 sezonunda 56 kupa ve 963 madalya ile yolumuza devam ediyoruz. Bu başarıda payı olan 2 bin 16 sporcumuza, hocalarına, personellerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Sporcularımız, Galatasaray formasını her giydiğinde sonuna kadar mücadele ederek bizi gururlandırıyorlar. Bize Galatasaraylı sporcu olmanın değerini her gün bir kez daha hatırlatıyorlar. Kupa kazansınlar, kazanmasınlar biz onlarla her zaman gururu duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"1.7 MİLYAR TL KAYNAK OLUŞTURDUK"

"Sermaye artışından 1.7 milyar TL, yatırımcılarımızdan kaynak oluşturduk. Bu kaynağın 1.5 milyar TL'sini Bankalar Birliği konsorsiyumundaki borcumuzu, 1 milyar 300 milyon TL seviyesine indirdik. Yaklaşık 35 milyon dolar çerçevesinde artık Bankalar Birliği'ne ödemememiz gereken borcumuz var. 35 milyon dolar çerçevesinde geçmiş faaliyetlerden kaynaklı borçlarımız var. İlk 2022'de yetki talep ettiğimizde, aldığımız yetki içinde bu faaliyetlerin ödenmesi için gereken para 100 milyon dolar çerçevesindeydi. Bugün hem Bankalar Birliği ödemesi hem geçmiş borçlarımız için ödenmesi gereken para 70 milyon dolar seviyesine inmiştir."