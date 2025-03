Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye sert sözler: Irkçı söylemlerde bulunan hocalarına alkış tutuyorlar

Galatasaray Spor Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri, Florya projesi ve Galatasaray Adası'yla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü ve teknik direktör Jose Mourinho hakkında da sert ifadeler kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Kemerburgaz, yaklaşık 14 bin 500 metrekare. Florya'daki yerleşkemiz, a takım, akademi 4 bin 500 metrekare. Sadece a takım yerleşkesi 14 bin 500 metrekare. Şu mahcubiyetten çıkmak istedim, rakip takımlarının tesislerine gidiyoruz zaman zaman. Galatasaray'ın eski durumdan sıyrılması, çıkması lazım. Galatasaray bir dünya markası, ona yakışır tesisleri gerekiyor. Sadece futbol mu, hayır. 17 tane branşımız, 2 bine yakın sporcumuz var. Galatasaray'ın en büyük eksiği nedir deseler, iki şeyi sayarım; 120 yılda ağabeylerimiz sayesinde bir dünya markası olma seviyesine getirildi, bugün bizim, bizden sonra gelecek yönetimlerin yapması gereken ne deseniz, fikrim şu; bir tesisleşmeyi tamamlayalım, sadece futbolda değil basketbol, voleybol, yüzme, salon sporlarında ihtiyacımız olan tesisleşmeyi tamamlayım. Bugünkü dağınıklığı engelleyelim. İkinci konu da, Galatasaray'ın her zaman yönetenlerin şikayetlendiği, her zaman tenkide açık yönü olarak gördüğümüz finansal yapının düzeltilmesi. Faiz sarmalında kanayan Galatasaray'dan çıkılması. Bu iki konu sportif başarı kadar önemli. Bunları yaparken sportif başarıdan taviz verelim değil. Sadece sportif başarıyı önemseyerek bu bahsettiğim konuları göz ardı etmek yanlış tutum. Hem sportif başarı kovalamak hem Galatasaray'ın eksiklerini tamamlamayı hedefliyoruz.

Dursun Özbek, son olarak Fenerbahçe ve teknik direktör Jose Mourinho'yu hedef alarak, "Futbol takımımız 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerliyor. Her gün kirli projelerle Galatasaray'ı konuşuyorlar. Biz Galatasaraylılar olarak Türk futboluna katkı sağlayacak projeleri konuşuyoruz. Onlar ise kafalarındaki kirli projelerle sadece Galatasaray'ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı gerçekten inanıyormuş gibi kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten çekinmiyorlar. Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına da alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın. Bu olay bile aslında her şeye ne kadar farklı baktığımızı gösteriyor. Galatasaray tarihi boyunca bu oportünist yaklaşımlardan, ahlaki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durmuştur. Bundan sonra da duracaktır. İyiler yine sahada kazanacaktır. Yine iyiler kazanacak, mayıslar bizimdir, bizim olacak" ifadelerini kullandı.

"EMLAK KONUT İLE RİVA SÖZLEŞMEMİZ..."

Sarı-kırmızılı kulübün Riva projesi hakkında konuşan Dursun Özbek "Önemli projelerimizden biri de Riva projesiydi. Riva'da 2017 senesinde Emlak Konut ile hasılat paylaşım projesi yaptık. İhalesi de yapıldı. Bir firma, hasılat paylaşımı çerçevesinde ihaleyi aldı. Bugüne geldiğimizde ihaleyi alan firma artık devam edemeyeceğini ifade etti. İnşaatın yarısına yakınını yapıp sattık. Fazlasını da yapmışlardı, tüm altyapıyı, tüm sosyal tesisler, tüm yollar yapıldı. Geriye yaklaşık 550 villa ve ticari alanların olduğu bir bölüm kaldı. 2017'de Emlak Konut ile yaptığımız sözleşme gereği, o zaman şunu ifade ettim 'Hasılat paylaşım projesini yapıyoruz, müteahhit yarıda bırakırsa ne yapacağız' dedim. Sözleşmeye bir madde koydurdum. Müteahhit bırakırsa Emlak Konut yapıp villaları yapıp teslim etmek zorunda. Bugün gelinen nokta bu. İşin rakamsal boyutunu şu anda söylemek istemiyorum. Genel kurulda açıklayacağım. Hakikaten ne kadar başarılı olduğu, Galatasaray'ın ne kadar güçlü olduğu, ne kadar önemli olduğu, ne kadar fayda sağlayacağı konusunda çok güzel haberlerim olacak. Pozitif gidiyor. Son imzaların atılmasıyla beraber bilgileri aktaracağım." dedi.

"TAHLİYE ETMEMİZ İSTENDİ"

Dursun Özbek ayrıca, "Tesislerimizden biri Maslak'taki binicilik tesisi. Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri'yle ilgili olarak; bu tesis Galatasaray ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında akdedilen protokoller uyarınca kullanılıyordu. Son protokolün tarihi 27 Mayıs 2021 tarihinde, bizden önceki dönemde sona eriyor. 18 Mayıs 2021 tarihinde idareye yazılı olarak başvuru yapılıyor, süre uzatması talep ediliyor, bu talep 2 Ağustos 2021 tarihinde kabul edilmiyor, tahliyemiz isteniyor. Kulübümüz tahliyenin iptali için yargı yoluna başvuruyor. 18 Nisan 2022 tarihli karar ile bu davanın reddine karar veriliyor. Benim ve arkadaşlarımın göreve geldiği dönemde, idare tarafından 26 Temmuz 2022 tarihinde gönderilen yazıyla tesisin 30 gün içerisinde boşaltılması talep ediliyor. Kulübümüzün istinaf başvuruları da 12 Temmuz 2023 tarihinde reddediliyor, karar kesinleştiriliyor. Sayıştay tarafından hazırlanan tesislerin bir dönem amacı dışında kullanıldığına dair raporun da süreci zorlaştırdığını ifade etmek istiyorum. Biz yeni bir proje hazırladık.

"YENİ BİR YER İSTEDİM, SATAŞMALAR OLUR, YERLERİ SÖYLEMİYORUM"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürlüğü'ne bizzat gittim. Biz hem bu ahırları yenileyelim hem oradaki tesisimizi hem kapalı hem açık ahır, daha uygun... Çünkü arsa çok küçük. Bir manej yapayım deseniz imkanı yok. Manej yapılacak kısım elimizden çıkmış. Projeyi takdim ettim. Galatasaray'ın binicilik branşı var, sporcuları var. Madem öyle bana bir yer gösterin, binicilik tesislerini oraya taşıyayım, tesisleri gerektiği gibi yapıp sporcularımıza hizmet etmesini istiyorum dedim. Her iki teklif masada. Yeni tesis yapmak için birkaç öneride bulundular bize. Sataşmaları engellemek için önerilen yerleri söylemiyorum." ifadelerini kullandı.