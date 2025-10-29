Dursun Özbek'ten 29 Ekim mesajı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından yayımladığı yazısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

İşte Dursun Özbek'in 29 Ekim mesajı:

Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünde bu anlamlı günü coşkuyla kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Ulu Önder Atatürk'ün liderliğinde, milletimizin azmi ve mücadelesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızla perçinlenerek yarınlara kuvvetli şekilde taşınacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak; tarihi, misyonu ve temsil ettiği değerleriyle, ay-yıldızlı bayrağımızı, spordaki başarılarımızla dalgalandırmak en büyük hedefimiz olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.