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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda konuştu: "Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var" - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda konuştu: "Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var"

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların önemli bir dönemden geçtiğini belirterek, "Galatasaray'a karşı açılan 7, 8, 9 cephe var. Bu cephede arkadaşlarımla beraber büyük mücadele veriyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:28 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:28
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        "Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var"
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        Galatasaray Divan Kurulu Şubat ayı Olağanüstü Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılıyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

        Mali tablolarla ilgili divan toplantısı yaptıklarını belirten Başkan Özbek, "Bir konuda net olarak gözüken bir şey var. Örneğin bundan önceki 6 aylık dönemde konsolide olarak ödediğimiz faiz miktarı 6 aylık için 200 küsur milyonlardayken ve o dönemde faiz oranları 10-11'de seyrettiğinde, ödenen faiz miktarı o kadardı. Şimdi 1 Haziran-30 Kasım ikinci 6 aylık dönemde faiz oranı 35-36’larda seyrederken, ödenen faiz miktarı 540 milyon TL civarında. Daha bunun hızı kesilmedi. Bugün 45-46'lardayız. Her zaman ifade ettiğim gibi; faiz, Galatasaray’ın kanayan yarası. Çünkü tabloya baktığınız zaman faaliyetlerimizde Galatasaray son derece başarılı. Yaklaşık olarak eğer Galatasaray bu faiz yükünden kurtulmuş olaydı, bugün 6 aylık konsolide bilançosunda çok güzel karlılığı vardı. Tabloda bunları net olarak göreceksiniz. Seçildiğimiz birinci günden beri söylediğimiz en önemli şey, Galatasaray’ın kanayan yarası olarak ifade ettiğim faiz sarmalından çıkmamız lazım. Bunun için çalışmalarımız üst seviyede devam ediyor. Kısa sürede yapılandırmadan oluşan borcumuzu ödemek suretiyle Galatasaray’ı faiz sarmalından çıkaracağız. Hepinize teşekkür gönderiyorum" diye konuştu.

        Galatasaray’ın önemli bir dönemden geçtiklerini ifade eden Özbek, "Bu dönemden geçerken Galatasaray’a karşı açılan 7, 8, 9 cephe var. Bu cephede arkadaşlarımla beraber büyük mücadele veriyoruz. Onun için her zamankinden daha fazla sizin, bizim arkamızda durmanıza ihtiyacımız var. Bunu sizlerden rica ediyorum. Galatasaray’ın hem sportif hem finansal olarak başarılı yürüyüşüne çelme takmak isteyen bir sürü mihraklar var. Her fırsatta bunu her şekilde kullanıyorlar. Onun için özellikle bu dönemde birlik ve beraberliğimizin, sırt sırta olmamızın büyük önemi var" şeklinde konuştu.

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