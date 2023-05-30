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Kulübün resmi televizyonuna konuşan başkan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'a kutlu olsun. Cumhuriyet'in 100. yılı... Başkent'te şampiyon olduk. Bu 100. yıl şampiyonluğu Galatasaray'a çok yakıştı. Emeği olan herkese teşekkür ederim.Bize inandılar, ilmek ilmek dokuduk. Her şeye, herkese karşı. Camiama 23. şampiyonluk hayırlı olsun, arkası da gelecek."

"ARTIK ÖNCE AVRUPA!" "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize çok inandılar. Birinci günden son güne kadar ilmek ilmek dokuduk. 23. şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun. Arkası da gelecek. Artık önce Avrupa, sonra lig gelecek. Yaşasın Galatasaray."

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