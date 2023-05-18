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Durakta otobüs beklerken kaza kurbanı oldu

Tekirdağ'da, karayolunun kenarında otobüs beklerken otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 18.05.2023 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
Durakta otobüs beklerken canından oldu
İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, otobüs durağında bekleyen Reşat Kuru (72), kaza kurbanı oldu.

Kaza, Malkara-Tekirdağ Karayolu üzeri Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Y.B.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, evinin önünde yol kenarında otobüs bekleyen Reşat Kuru'ya çarptı.

Çarpmadan sonra taklalar atan otomobil tarlaya devrildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Reşat Kuru'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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