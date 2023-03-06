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Ordu'da "Dur" ihtarına uymayan araçtan 22 kilo esrar çıktı

Ordu'da, "Dur" ihtarına uymayan otomobilde yapılan aramada 22 kilogram esrar ele geçirdi. Otomobildeki 2 kişi ve bu kişilerle bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı

Giriş: 06.03.2023 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
"Dur" ihtarına uymayan araçtan 22 kilo esrar çıktı
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İHA

Ordu'da, polisten kaçan otomobilde yapılan aramada 22 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Olay, 2 Mart tarihinde Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, O.D. isimli sürücünün kullandığı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan otomobili takibe alan ekipler, bir süre sonra kaçan şüphelileri yakaladı.

Ekiplerin otomobilde yaptıkları aramada, 22 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Sürücü O.D. ile araçta bulunan D.B. gözaltına alındı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, şüphelilerle bağlantısı bulunan B.K. O.Ç. ve R.K. adlı kişileri de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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