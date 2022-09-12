Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Dünyayla Benim Aramda konusu ne, oyuncuları kimler? Dünyayla Benim Aramda ne zaman çıkıyor?

Disney Plus platformunda yayınlanacak olan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisi konusu ve oyuncuları dizi severler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı dizinin geçtiğimiz günlerde fragmanı da yayınlanmıştı. İşte Dünyayla Benim Aramda dizisine dair merak edilenler...

12.09.2022 - 17:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yönetmenliğini Hülya Gezer'in yaptığı ve senaryosunu Pınar Bulut'un üstlendiği heyecanla beklenen dizi 'Dünyayla Benim Aramda' ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dizi ile ilgili en çok konusu, oyuncuları ve ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda dizisi ne zaman çıkıyor, oyuncuları kimler ve konusu nedir? İşte haberimizin detayları...

  • DÜNYAYLA BENİM ARAMDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Disney Plus'tan yapılan açıklamaya göre Dünyayla Benim Aramda dizisi 14 Eylül'de izleyicilerle buluşacak.

  • DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU NEDİR?

    Dünyayla Benim Aramda', büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.  

  • Dizinin paylaşılan ilk tanıtımında duyulan "Bir aşkın bittiği nereden anlaşılır? Nasıl emin olunur artık gitmek gerektiğine?" sözleri ise izleyenlerin kendi hayatlarından birçok duygu bulacağının sinyallerini veriyor. 

  • DÜNYAYLA BENİM ARAMDA OYUNCULARI KİMLER?

    Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, Pınar Bulut'un kaleminin Hülya Gezer'in rejisiyle buluştuğu hikayesiyle dikkat çeken projenin zengin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.