Dünyanın konuştuğu tabloda bir 'terslik' var!

Hollandalı soyut sanatçı Piet Mondrian'ın kırmızı, sarı, siyah ve mavi yapışkan bantlardan oluşan New York 1 adlı eserinin yaklaşık 75 yıldır çeşitli müze ve galerilerde ters sergilendiği ortaya çıktı.

ARAŞTIRMA YAPARKEN FARK ETTİ

DHA'nın haberine göre keşfi yapan Küratör ve Sanat Tarihçisi Susanne Meyer-Büser, İngiliz gazetesi Guardian'a açıklama yaparak bu yılın başlarında sanatçının bir sergisi için araştırma yaparken hatayı fark ettiğini belirtti.

Meyer-Büser, tablonun 'düz halinde' sık kullanılan yatay sarı, siyah ve mavi şeritlerin tablonun yukarı bölümünde olduğuna dikkat çekerek baş aşağı asılan tabloda bu durumun tam tersi olduğunu vurguladı.