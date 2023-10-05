Dünyanın fakir ülkelerinden biri... Gine sahillerindeki çöp yığınları büyük tehlike oluşturuyor!
Dünyanın fakir ülkeleri arasında yer alan Gine sahillerindeki biriken çöp yığınları çevre ve insan sağlığı için büyük tehlike oluşturuyor
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Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu'na açılan Gine Cumhuriyeti, diğer Afrika ülkeleri gibi doğal kaynakları bakımından zengin ancak halkın geçim ve alım gücü sıralamasına bakıldığında dünyanın fakir ülkeleri arasında yer alıyor.
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Fransa'nın uzun yıllar sömürüsü altında kalan Gine, altyapı yetersizliği ve kaynak noksanlığı gibi sebepler başta olmak üzere, başkent Konakrinin sahil bölgelerinde toplanan çöpler, çevre ve insan sağlığına tehlike oluşturuyor.
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Sahil yakınında top oynayan çocuklar, çöp yığınlarından olumsuz etkileniyor.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.