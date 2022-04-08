Forbes, geleneksel milyarderler listesini açıkladı. Yayımlanan 2022 listesine göre dünyadaki milyarder sayısı geçen yıla göre 87 kişi gerileyerek 2.668'e geriledi. Milyarderlerin toplam serveti de 4000 milyar dolar gerileyerek 12.7 trilyon dolara düştü.
Milyarder sayısındaki en büyük düşüşler Çin ve Rusya'da yaşandı. 2021 listesinde yer alan 34 Rus ve 87 Çinli bu yıl listeye giremedi. Çin'deki düşüşte hükümetin iş insanlarına yönelik başlattıkları soruşturmalar ve gerçekleştirilen tutuklamalar etkili oldu. Rus milyarderlerin serveti ise ülkelerinin Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası uygulanan uluslararası yaptırımlarla eridi.
LİSTEYE 236 KİŞİ İLK KEZ GİRDİ
Bunlara karşılık 236 milyarder ise listeye giriş yaptı. Bulgaristan, Estonya, Barbados ve Uruguay'dan ilk kez milyarderler listesine giriş yaşandı. ABD 735 kişi ile en çok milyarder bulunan ülke olurken, bu ülkeyi 607 milyarder ile Çin takip etti.
1 YILDA 68 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ
Forbes'un 11 Mart 2022 itibarıyla gerçekleştirdiği hesaplamaya göre Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk 219 milyar dolarla dünyanın en zengin insanı oldu. Musk'ın serveti son 1 yılda 68 milyar dolar yükseldi. Bunda Tesla hisselerinin son 1 yılda yüzde 51 yükselmesi etkili oldu. Musk'ı, 171 milyar dolarlık servetiyle Amazon Kurucusu Jeff Bezos takip ederken, lüks devi LVMH'nin sahibi Bernard Arnault 158 milyar dolarlık servetiyle 3. sırada yer aldı. Geçen yıl Jeff Bezos 177 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, Elon Musk 151 milyar dolarla ikinci en zengin olmuştu.
Dünyanın en zengin 10 insanı (milyar dolar):
TÜRKİYE'DEN 24 KİŞİ GİRDİ
Forbes listesine bu yıl Türkiye'den 24 kişi girdi. Bu 24 kişinin toplam serveti 40.8 milyar dolar oldu. Listenin ilk sırasında 4.7 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı. Ülker'i 2.4 milyar dolarla Ferit Şahenk ve Hamdi Ulukaya takip etti.
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