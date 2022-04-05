Buna göre, kent çevresinde yetişen 3 bin 250 bitki türünden 13'ünün halihazırda nesli tükenmiş durumda olup, acil önlem alınmazsa 85 kadar bitki türünün daha yakında yok olacağı tahmin ediliyor. UNESCO'ya göre bölgenin tamamında yetişen 9 bin 600'den fazla türden 1736'sı tehdit altında bulunurken, 3 bin 87 tür de koruma endişesi altında bulunuyor.