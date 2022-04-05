Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri

Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri: Cape Flora Krallığı

Türkiye yüz ölçümünün 10'da biri kadar alan kaplayan Cape Flora Krallığı, 9 bin 600'den fazla bitki çeşidine ev sahipliği yapıyor

05.04.2022 - 09:55 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatı ucunda yer alan ve Türkiye yüz ölçümünün 10'da biri kadar alanı kaplayan Cape Flora Krallığı, dünyanın en yoğun bitki çeşitliliğine sahip bölgelerden biri olma özelliği taşıyor.

  • UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) tarafından 2004'te 'olağanüstü evrensel değer' kabul edilerek, dünya mirası listesine alınan bölge, dünyanın 6 flora krallığından en küçüğü.

  • Diğerlerine kıyasla çok dar kabul edilen 78 bin kilometrekarelik alanda, 9 bin 600'den fazla bitki türüne ev sahipliği yapan Cape Flora, dünyanın en yoğun bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden kabul ediliyor.

  • 5,5 milyon kilometrekarelik alanda 40 binden fazla bitki türüne ev sahipliği yapan Güney Amerika'nın Amazon bölgesi dahi, bitki çeşidi yoğunluğu bakımından Güney Afrika'nın Cape Flora bölgesinin gerisinde kalıyor.

  • Öte yandan Cape Flora Krallığı, Afrika'nın bitki türü zenginliği açısından da büyük önem taşıyor. Afrika yüz ölçümünün yüzde 0,5'inden daha az alanı temsil eden bu bölge, aynı zamanda kıta florasının yüzde 20'sini oluşturuyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.