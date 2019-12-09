09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da, 2012 yılında 80 milyon liralık yatırımla hizmete açılan Antalya Akvaryum, 40 tematik akvaryumun ardından 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrelik genişliğiyle dünyanın en büyük tünel akvaryumuna sahip.
DHA'nın haberine göre akvaryum dünyanın her yerinden, 250 türde 10 binin üzerinde canlı barındırıyor.
EN ÇOK KÖPEK BALIĞI BURADA
Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, Akdeniz'in minyatürünün oluşturulduğu 1500 metrekarelik ana tank ve tünelin de bulunduğu alanda, Akdeniz'e özgü 180 camgöz köpek balığı olduğunu söyledi. Kıkırdaklı balıklar familyasında yer alan köpek balıklarına ek olarak, 6 ayrı türde 95 civarında vatoz, köpek balığı ile vatozların bir melez türü olan 12 kemani balığı olduğunu kaydeden İsmail Arık, ayrıca dünyanın en tehlikeli köpek balığı türlerinden kum kaplanı köpek balıkları, Pasifik Okyanusu'ndan da 10 siyah kuyruklu resif köpek balığı bulunduğunu anlattı. Arık, dünyadaki akvaryumlar arasında köpek balığı familyasından en çok tür ve toplamda 300'e yakın köpek balığı familyasından canlı barındıran akvaryum olduklarını vurguladı.
EN TEHLİKELİLER 'TROPİKAL EV'DE
Akvaryumda ayrı bir bölüm olan 'WildPark Tropikal Reptile House'da ise dünyanın her bölgesinden 70'in üzerinde canlı bulunduğunu dile getiren İsmail Arık, şunları söyledi:
"Dünyanın en büyük hamam böceğini de burada bulabilirsiniz, Afrika'dan geldi. Dünyanın en büyük kırkayağı Avustralya'dan geldi. Dünyanın en uzun pitonlarından boyu 5.5 metreyi aşan albino pitonu Amazonlar'dan geldi. Bütün dünyadan sürüngenler barındıran alanımız en dikkat çeken bölümlerden biri. Amacımız çocuklarımıza hem su altı hem su üstü doğal ortamda çok sık göremeyecekleri canlıları tanıtmak."
DÜNYANIN EN ZEHİRLİSİ
Bu alanda bulunan, dünyanın en zehirli hayvanı ok kurbağasının da Amazon'dan getirildiğini kaydeden Arık, "Amazon'da yerliler bambudan yaptıkları okları zehirlemek için bu kurbağanın derisinden yararlanır, üzerine sürer ve bununla avlanırlar. Bir ok kurbağası 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üretir; ama boyutuna baktığınızda 1.5 santimden daha büyük değil. Dünyanın en zehirli hayvanlarından biridir. Bunu da Amazon'da yediği ateş karıncalarından sağlar. Başka türlü beslerseniz ok kurbağası zehirli değil; ama ateş karıncasıyla beslendiğinde oradan edindiği enzimle dünyanın en zehirli canlılarından biri haline gelebiliyor. Burada 20'ye yakın var" diye konuştu.
1 MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ
Ziyaretçilerin ağırlıklı olarak Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen yabancı turistler olduğunu belirten Arık, "Misafirlerimizin yüzde 50'si seyahat acenteleri aracılığıyla gelen yabancılar. Yüzde 25'e yakını münferit turistler, yüzde 25'i de Antalyalılar ve Türkiye'nin birçok ilinden gelen ziyaretçiler. Bu yıl Antalya turizminde tarihin en yüksek rakamlarına ulaşıldı. Bizim geçen yılki ziyaretçi sayımız 700 bini aşkındı. Bu yıl 1 milyonu aşmasını hedefliyoruz. Dünyanın dört bir yanından misafir ağırlıyoruz. Her milletten insan Antalya Akvaryum'u ziyaret etmiştir ve bu bakımdan da bir cazibe merkeziyiz" dedi.
EN ZEHİRLİ VE TEHLİKELİ TÜRLER
Dünyanın en zehirli ve tehlikeli sürüngenlerinin bulunduğu Wild Park Tropikal Reptile House'da, süt yılanı, kırmızı kuyruklu boğa, sıçan yılanı, ağaç pitonu, ağaç boğası, albino piton, Mısır yılanı, tarantula örümcekler, akrep, zehirli ve zehirsiz kertenkele türleri, renk değiştiren bukalemunlar, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nın maskotu ve ana yurdu Güney Amerika olan iki armadillo, iguanalar, kırkayak, timsah gibi türler var.
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