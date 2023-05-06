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Yeni yüzüyle hizmete girdiği 2021 Ekim ayından bu yana dünyaca ünlü sanatçıların ayakta alkışlanan performanslarının merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu, dünya standartlarındaki sahne teknolojisiyle öne çıkıyor. AKM Türk Telekom Opera Salonunda kullanılan sahne teknolojileri, sahne tasarımına imza atan Waagner-Biro Austria Stage Systems şirketinin Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Patrick Sonnleithner’in katılımıyla gerçekleşen bir toplantıda basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Waagner-Biro Austria Stage Systems şirketinin Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Patrick Sonnleithner de “türünün tek örneği ve ilham verici bir projenin parçası olmaktan gurur duyduklarını” belirterek, şöyle konuştu: Opera binasında inşa ettiğimiz döner sahne vagonu, türünün dünyadaki ilk örneği. 16x16 m büyüklüğündeki boyutu ve 10 tonluk maksimum taşıma kapasitesiyle oldukça etkileyici. Serbest hareket eden bir tahrikli motor sistemine sahip olan sistem, 24 tek tahrik vagonu hareket ettirip döndürüyor. Bu kadar büyük bir vagona göre saniyede yaklaşık 1 metre gibi inanılmaz bir hızla dönebiliyor. Sahne donanımının bir diğer çarpıcı özelliği de çift katlı ana sahne asansörü. Dört asansör hem birlikte hem de ayrı ayrı hareket edebiliyor. Toplam ağırlıkları 200 ton ve 80 tondan fazla yük taşıyabiliyorlar. Bu da 4 adet A320 uçağının kalkış ağırlığına eşit bir rakam. Asansörler sahnenin yaklaşık 5 metre üzerine kadar çıkabiliyor ki, bu da tek katlı bir binanın yüksekliğine tekabül ediyor. Üzerlerindeki yana yatırma platformları tek tek kademeli olarak ya da birlikte yana yatarak sahnede büyük bir eğim oluşturabiliyor. Ortaya sonsuz sayıda prodüksiyon seçeneği sunan bir sahneyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Yetişmesi imkânsız olarak görülen bir takvime bağlı kalıp ulaştığımız bu başarı, AKM projesinde yer alan herkesin olağanüstü desteği ve iş birliği sayesinde mümkün oldu. Projede emeği geçen herkes adına şükranlarımı sunuyorum.

Konuşmanın ardından AKM Türk Telekom Opera Salonunun sahip olduğu teknolojiler, hazırlanan küçük bir şovla basın mensuplarına tanıtıldı.

40 tonluk döner vagon, tek katlı ev kadar yükselen ya da zemine gömülen asansörler…

AKM’nin Taksim Meydanı’na bakan ikonik cephesinde 15 bin seramik parçasıyla kaplı dev bir küre olan AKM Türk Telekom Opera Salonu, parter ve iki balkonla 2040 seyirci kapasiteli. Salon, izleyicilere her noktadan uygun görüş açısı sağlayacak şekilde oluşturulmuş durumda. En iyi doğal akustiği elde edebilmek için at nalı biçimli tasarlanan salon, dünyadaki nitelikli opera salonlarının sahip olduğu standartlara sahip.

Dağların yükselmesi, oyuncuların ve dekorun havada asılı kalması ya da sahnenin altından yukarıya doğru havalanması… AKM Türk Telekom Opera Salonunun sahip olduğu teknolojiyle hiçbir şey imkânsız değil! Her biri 4x16 metre boyutlarında çift katlı platformlar olarak tasarlanmış 4 adet ana sahne asansörü, 256 m2’lik bir ana sahne zemini sağlayarak, hayal edilebilecek her türlü sahne dekorunun kurulmasına olanak tanıyor.

Kendi ağırlığı 200 tondan fazla olan, 80 tondan fazla kaldırma kapasitesine sahip, 27 metre derinliğindeki devasa bir kuyuya kurulu 4 adet platform, sahne üzerinde tek katlı bir ev yüksekliğine kadar çıkabileceği gibi birkaç saniye içinde zemin içine gömülerek tamamen ortadan kaybolabiliyor.

Ana sahne asansörlerine görünmeyecek şekilde entegre edilmiş 44 adet sahne tuzağı, oyuncuların sahnelerin farklı yerlerinde belirip yok olmalarını sağlayarak, sanatçılara bitmek tükenmek bilmeyen sahne olanakları sunarken, seyirciler için de sıra dışı bir deneyim yaratıyor.

Sahne makinelerinin bir diğer hayranlık uyandıran özelliği ise saniyede yaklaşık 1 metre gibi inanılmaz bir hızla dönebilen serbest hareketli döner bir vagona sahip olması. 24 bağımsız tahrik motoru, son derece karmaşık bir kumanda sistemine entegre edilmiş RFID ve tarama teknolojisiyle donatıldığından, 256m2’lik, 40 tonluk döner vagon sahne boyunca adeta geleceğe uzanan bir uzay gemisi gibi hareket ediyor.

Sahne makineleri döner vagonunun, sahne vagonunun ve 21 denge asansörünün birbirleriyle etkileşim içinde çalışması sayesinde ortaya sonsuz sayıda sahne prodüksiyonu seçeneği çıkıyor.

Sahnenin üzerinde kurulu 171 adet vinç, 80.000 metre çelik halat ve halatları yönlendirmek için 2020 adet makara bulunuyor.

Waagner-Biro Stage Systems tarafından geliştirilen ve Sydney Opera Binası, Berlin Alman Devlet Operası, Opera Kopenhag, Viyana Devlet Operası gibi dünyanın en önemli tiyatro ve opera binalarında başarıyla uygulanan CAT Kumanda Sistemi, AKM Türk Telekom Opera Salonunda da yer alıyor.

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