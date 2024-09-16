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        Haberler Yaşam Dünyanın en yaşlı kedisi 33 yaşında öldü

        Dünyanın en yaşlı kedisi 33 yaşında öldü

        İngiltere'de, resmi olmayan kayıtlara göre dünyanın en yaşlı kedisi olan Rosie 33 yaşında öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:43
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        İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan 73 yaşındaki Lila Brisset konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Brisset, 1990'lı yıllarda sahiplendiği kedisi Rosie'nin 33 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti.

        Kedinin yaşının, insan yaşına göre 152 yıla denk geldiği belirtiliyor.

        Resmi olmayan kayıtlara göre, dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen Rosie'nin sahibi Brisset, kedisinin bu ünvanı resmen alması için Guinnes'e başvurmadı.

        Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, İngiltere'de 28 yaşındaki Flossie, dünyanın en yaşlı kedisi ünvanına sahip.

        Guinness Rekorlar Kitabı'na daha önce dünyanın en yaşlı kedisi ünvanıyla giren Creme Puff adlı kedi, 38 yaşına kadar yaşamıştı.

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        #dünyanın en yaşlı kedisi
        #Rosie
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