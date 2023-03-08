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Dünyanın en yaşlı kadını hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı kadını olduğuna inanılan Güney Afrikalı Johanna Mazibuko, 128 yaşında hayatını kaybetti. Mazibuko 128. doğum gününde "Hayatta olmanın ne anlamı var? Dünya beni yordu çünkü burada hiçbir şey yapmadan oturuyorum" demişti

Giriş: 08.03.2023 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL
Dünyanın en yaşlı kadını hayatını kaybetti
"Dünya beni yordu" demişti! Dünyanın en yaşlı kadınından üzücü haber
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HABERTURK.COM

Güney Afrika'da dünyanın en yaşlı kadını olduğuna inanılan Johanna Mazibuko, 128 yaşında hayatını kaybetti.

Daily Mail'de yer alan habere göre 7 çocuk annesi Mazibuko, 3 Mart'ta evinde yaşamını yitirdi. Mazibuko'nun mayıs ayında 129 yaşında olacağı belirtildi.

Yakınları Mazibuko'nun 11 Mayıs 1894'te dünyaya geldiğini ve bir mısır çiftliğinde büyüdüğünü kanıtlayan kimlik belgelerine sahip olduğunu söyledi. Ayrıca yaşlı kadının hiç okula gitmediğini ve okuma yazma bilmediğini aktardılar.

NEDEN HALA BURADAYIM?

Mazibuko 128. doğum gününde bir yayın kuruluşuna "Bunca yıldan sonra neden hala burada olduğuma şaşırıyorum. Neden hala buradayım? Etrafımdaki insanlar ölüyor. Ne zaman öleceğim? Hayatta olmanın ne anlamı var? Dünya beni yordu çünkü burada hiçbir şey yapmadan oturuyorum" demişti.

Mazibuko News24'e "Çiftlikte çok iyi yaşıyorduk. O zamanlar hiçbir sorun yoktu. Çocukluğumu çok iyi anımsayamıyorum ama bir çekirge istilası hatırlıyorum. Çekirgeyi kızartır ve yerdik. Sanki et yiyormuşsunuz gibiydi. Çoğunlukla taze süt ve yabani ıspanak yiyerek sağlıklı büyüdüm. Şimdi modern yemekler yiyorum. Buna alıştım ama o yemekleri özlüyorum" sözleriyle beslenme alışkanlıklarından bahsetmişti.

*Haberin görseli Güney Afrika'daki kamu yayıncısı olan SABC News'un videosundan servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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