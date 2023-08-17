Dünyanın en yalnız evine gitti!

"Bu eski bir gelenek. Tarım yapılamadığı için bu insanlar deniz papağanlarını yiyorlarmış. Kulağa tuhaf gelebilir, belki bundan birkaç yüzyıl önce anlaşılabilir ama günümüzde yasaklanmasına rağmen ne yazık ki gizli gizli bu olayı devam ettirmelerini duymak beni oldukça rahatsız etti.