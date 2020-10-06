"KIYAFET GİYERKEN VE ARABAYA BİNERKEN ZORLANIYORUM"

Uzun boylu insanlara ilham vermek için 'Dünyanın en uzun bacaklı kişisi' unvanının peşinden gittiğini belirten Currin, böylesine uzun bacaklara sahip olmanın iyi ve zor yanlarının da olduğunu ifade etti.