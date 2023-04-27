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İngiliz yaban hayatı grubu Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB), dünyanın en ücra adalarından birinde 13 ay boyunca çalışacak birini arıyor.

Güney Atlantik Okyanusu'nda İngiltere'ye bağlı olan Gough Adası'nda sürekli yaşayan bir nüfus yok.

Afrika anakarasından yaklaşık 2.400 km uzaklıkta olan adada havaalanı olmadığı için Güney Afrika'dan yedi günlük bir gemi yolculuğu gerekiyor.

Şu anda adada yaşayan yedi tam zamanlı çalışan ve sekiz milyon kuş bulunuyor.

Rebekah Goodwill ve Lucy Dorman, Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB) için çalışıyor. Rebekah'nın görev süresi Eylül ayında sona ereceği için RSPB yıllık 25.000 ila 27.000 sterlin (aylık 52 bin ila 55 bin 800 TL) maaşla yeni bir saha görevlisini işe almak için iş ilanı yayımladı.

İlana dünyanın her yerinden başvuru yapılabiliyor. Ada Britanya Denizaşırı Toprağı statüsünde olduğu için İngiltere'nin çalışma izni kurallarına tabi değil.

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