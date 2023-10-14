Dünyanın en nadir canlılarından leopar sazanını aranıyor

Biz de zaten kendi işimiz olduğu için seve seve kabul ettik. 2'nci kayıp balık türü olan ve arkada da gördüğünüz leopar sazanı yörede komanda balığı olarak bilinen türü arama çalışmaları için yeni bir faaliyet durumundayız. Arazi çalışması yapıp, bu balığı arayacağız. Bulmak için umutluyuz. Yani hala bu balığın hayatını sürdürdüğüne dair bir ipuçları arayacağız" dedi.