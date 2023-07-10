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        Dünyanın en küçük 5 ülkesi

        Ülke dediğimiz zaman birçoğumuzun aklına milyonlarca nüfusu olan, kalabalık şehirler geliyor ancak bazı ülkeler, bu anlayışa meydan okuyor. İşte, dünyanın en küçük 5 ülkesi ve sizi şaşırtacak detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 14:53
        • 1

          SAN MARINO

          İtalya sınırları içerisinde, Titano Dağı'nda yer alan ülke sadece 61 kilometre kare büyüklüğünde. Ancak yine de kendi uluslararası spor takımları ve eğitimli bir ordusu var.

        • 2

          TUVALU

          Pasifik Okyanusu'nda bulunan dokuz küçük ada, Tuvalu ülkesini oluşturuyor. Adalardan en büyüğü olan Funafuti, ülkenin başkenti. 12 bin kişinin yaşadığı ülkede en yüksek yer, deniz seviyesinden birkaç metre yüksekte yer alıyor.

        • 3

          NAURU

          Hawaii ile Avustralya'nın ortasında yer alan ülkenin resmî bir başkenti yok. Bununla beraber, Nauru o kadar küçük bir ülke ki arabayla etrafını dolaşmak ortalama yarım saat sürüyor. Nauru'yu ziyaret eden turistler günlerini balık tutarak ve yüzerek geçirebilir zira burada yapacak başka bir şey yok.

        • 4

          MONAKO

          Bu küçük ülkenin sınırları Fransa ile Akdeniz tarafından paylaşılıyor. İtalya'ya olan yakınlığı göz önüne alındığında, Monako halkı hem Fransızca hem de İtalyanca konuşuyor. Küçük ama fazlasıyla kalabalık olan ülke; lüks yaşam ve kumarhaneleriyle bolca ziyaretçi çekiyor. 

        • 5

          VATİKAN

          Tıpkı San Marino gibi Vatikan da tamamen İtalya tarafından karayla çevrili. Düzenli bir başkanı, hükümeti ve hatta yerli nüfusu olmadığı için dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha farklı bir düzene sahip. Vatikan, bilindiği üzere Papa tarafından yönetiliyor. 

          Kaynak: Herald Weekly

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