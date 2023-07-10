Dünyanın en küçük 5 ülkesi

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SAN MARINO İtalya sınırları içerisinde, Titano Dağı'nda yer alan ülke sadece 61 kilometre kare büyüklüğünde. Ancak yine de kendi uluslararası spor takımları ve eğitimli bir ordusu var.

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TUVALU Pasifik Okyanusu'nda bulunan dokuz küçük ada, Tuvalu ülkesini oluşturuyor. Adalardan en büyüğü olan Funafuti, ülkenin başkenti. 12 bin kişinin yaşadığı ülkede en yüksek yer, deniz seviyesinden birkaç metre yüksekte yer alıyor.

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NAURU Hawaii ile Avustralya'nın ortasında yer alan ülkenin resmî bir başkenti yok. Bununla beraber, Nauru o kadar küçük bir ülke ki arabayla etrafını dolaşmak ortalama yarım saat sürüyor. Nauru'yu ziyaret eden turistler günlerini balık tutarak ve yüzerek geçirebilir zira burada yapacak başka bir şey yok.

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MONAKO Bu küçük ülkenin sınırları Fransa ile Akdeniz tarafından paylaşılıyor. İtalya'ya olan yakınlığı göz önüne alındığında, Monako halkı hem Fransızca hem de İtalyanca konuşuyor. Küçük ama fazlasıyla kalabalık olan ülke; lüks yaşam ve kumarhaneleriyle bolca ziyaretçi çekiyor.