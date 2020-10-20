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Dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileri? Nüfuslarına göre ülkeler listesi!

Nüfuslarına göre ülkeler listesi merak konusu oldu. Çin dünyanın en kalabalık ülkesi rekorunu hala elinde tutuyor. Fakat yakın zamanda Hindistan bu unvanı alacak gibi duruyor. İşte nüfuslarına göre ülkeler listesi...

20.10.2020 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
Dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileri? Nüfuslarına göre ülkeler listesi!

Dünyanın en kalabalık ve en az nüfusa sahip ülkeleri merak ediliyor. Çin ve Hindistan'ın yüksek nüfüs yarışı devam ediyor. İşte nüfuslarına göre ülkeler listesi!

NÜFUSLARINA GÖRE ÜLKELER LİSTESİ

SıraÜlke (veya bağımlı bölge)NüfusTarih% dünya nüfusuna
oranı
Dünya7.820.265.00016 Ekim 2020%100
1Çin1.439.254.04625.06.2020%18,49
2Hindistan1.380.004.38525.06.2020%17,72
3ABD331.002.65125.06.2020%4,25
4Endonezya273.523.61525.06.2020%3,51
5Pakistan220.892.34025.06.2020%2,84
6Brezilya212.559.41725.06.2020%2,73
7Nijerya206.139.58925.06.2020%2,65
8Bangladeş164.689.81510.04.2020%2,12
9Rusya145.934.86210.04.2020%1,87
10Meksika128.932.10410.04.2020%1,66
11Japonya126.476.59104.05.2020%1,62
12Etiyopya114.963.38310.04.2020%1,48
13Filipinler109.581.07810.04.2020%1,41
14Mısır102.334.40410.04.2020%1,31
15Vietnam97.338.98410.04.2019%1,25
16Kongo DC89.561.40310.04.2020%1,15
17İran83.415.63803.05.2020%1.07
18Türkiye83.154.99701.01.2020%1,06
19Almanya83.149.30030.09.2019%1.06
20Birleşik Krallık67.886.01110.04.2020%0,87
21Fransa67.075.00001.04.2020%0,86
22Tayland66.501.01504.05.2020%0,85
23İtalya60.461.82610.04.2020%0,77
24Tanzanya59.734.21810.04.2020%0,77
25Güney Afrika59.308.69010.04.2020%0,76
26Myanmar54.409.80010.04.2020%0,70
27Kenya53.771.29610.04.2020%0,69
28Güney Kore51.280.66510.04.2020%0,66
29Kolombiya50.882.89110.04.2020%0,65
30İspanya47.100.39601.07.2019%0,60
31Uganda45.741.00710.04.2020%0,59
32Arjantin45.195.77410.04.2020%0,58
33Cezayir43.851.04410.04.2020%0,56
34Sudan43.849.26910.04.2020%0,56
35Ukrayna43.733.76210.04.2020%0,56
36Irak40.222.49310.04.2020%0,52
37Afganistan38.928.34610.04.2020%0,50
38Polonya37.846.61110.04.2020%0,49
39Kanada37.742.15410.04 2020%0,48
40Fas36.910.56010.04.2020%0,47
41Suudi Arabistan34.813.87110.04.2020%0,45
42Özbekistan34.100.10010.04.2020%0,44
43Peru32.971.85410.04.2020%0,42
44Angola32.866.27210.04.2020%0,42
45Malezya32.365.99910.04.2020%0,42
46Mozambik31.255.43510.04.2020%0,40
47Gana31.072.94010.04.2020%0,40
48Yemen29.825.96410.04.2020%0,38
49Nepal29.136.80810.04.2020%0,37
50Venezuela28.435.94010.04.2020%0,37
51Madagaskar27.691.01815.04.2020%0,36
52Kamerun26.545.86315.04.2020%0,34
53Fildişi Sahili26.378.27415.04.2020%0,34
54Kuzey Kore25.778.81615.04.2020%0,33
55Avustralya25.500.00015.04.2020%0,33
56Nijer24.206.64415.04.2020%0,31
57Tayvan23.807.66815.04.2020%0,31
58Sri Lanka21.413.24915.04.2020%0,28
59Burkina Faso20.903.27315.04.2020%0,27
60Mali20.250.83315.04.2020%0,26
61Romanya19.237.62115.04.2020%0,25
62Malavi19.129.95215.04,2020%0,25
63Şili19.116.20115.04,2020%0,24
64Zambiya19.010.00015.04.2020%0,24
65Kazakistan19.001.00015.04.2020%0,24
66Guatemala17.915.56815.04.2020%0,23
67Ekvador17.643.05415.04.2020%0,23
68Suriye17.500.65815.04.2020%0,22
69Hollanda17.134.92315.04.2020%0,22
70Senegal16.743.92715.04.2020%0,22
71Kamboçya16.670.49415.04.2020%0,21
72Çad16.425.86415.04.2020%0,21
73Zimbabve14.862.92417.08.2012%0,19
74Belçika14.800.00001.04.2020%0,19
75Küba11.327.20829.05.2020%0,15
76Güney Sudan11.296.00001.07.2013%0,15
77Gine10.824.20001.07.2010%0,14
78Tunus10.777.50001.07.2012%0,14
79Yunanistan10.724.59901.01.2019%0,14
80Çekya10.693.93931.12.2019%0,14
81Ruanda10.537.22201.07.2012%0,14
82Somali10.496.00001.07.2013%0,13
83Haiti10.413.21101.07.2012%0,13
84İsveç10.338.36829.02.2020%0,13
85Benin10.323.00001.07.2013%0,13
86Burundi10.304.52002.02.2016%0,13
87Portekiz10.276.61731.12.2018%0,13
88Bolivya10.203.25421.11.2015%0,13
89Azerbaycan10.067.10801.01.2020%0,13
90Macaristan9.772.75601.01.2019%0,13
91Dominik Cumhuriyeti9.445.28101.12.2010%0,12
92Beyaz Rusya9.408.40001.01.2020%0,12
93Avusturya8.902.60001.01.2020%0,11
94Papua Yeni Gine8.606.00010.07.2011%0,11
95İsviçre8.603.89931.12.2019%0,11
96Honduras8.385.07201.07.2012%0,11
97Birleşik Arap Emirlikleri8.264.07001.07.2010%0,11
98İsrail8.051.20030.06.2013%0,10
99Tacikistan8.000.00001.04.2013%0,10
100Sierra Leone7.901.45401.01.2019%0,10
-Hong Kong (Çin)7.173.90031.12.2012%0,092
101Sırbistan6.963.76401.01.2019%0,089
102Bulgaristan6.951.48231.12.2019%0,089
103Paraguay6.672.63101.07.2012%0,086
104Laos6.580.80001.07.2013%0,085
105Ürdün6.473.60009.08.2013%0,083
106Eritre6.333.00001.07.2013%0,081
107Libya6.202.00001.07.2013%0,080
108Togo6.191.15506.11.2010%0,080
109El Salvador6.183.00030.06.2010%0,079
110Nikaragua6.071.04530.06.2012%0,077
111Danimarka5.822.76301.01.2020%0,075
112Kırgızistan5.551.90001.07.2012%0,071
113Finlandiya5.528.39031.03.2020%0,071
114Slovakya5.457.87331.12.2019%0,070
115Norveç5.367.58001.01.2020%0,069
116Singapur5.310.00001.07.2012%0,068
117Türkmenistan5.250.00001.07.2013%0,067
118Yeni Zelanda5.100.00003.05.2020%0,066
119İrlanda4.921.50001.04.2019%0,063
120Lübnan4.822.00001.07.2013%0,062
121Kosta Rika4.667.09601.07.2013%0,060
122Orta Afrika Cumhuriyeti4.616.00001.07.2013%0,059
123Kongo Cumhuriyeti4.448.00001.07.2013%0,057
-Filistin4.420.54901.07.2013%0,057
124Liberya4.294.00001.07.2013%0,055
125Hırvatistan4.076.24631.12.2018%0,052
126Umman3.831.55328.02.2013%0,049
127Gürcistan3.716.92101.01.2020%0,048
-Porto Riko (ABD)3.667.08401.07.2012%0,047
128Kuveyt3.582.05431.12.2010%0,046
129Moritanya3.461.04101.07.2013%0,044
130Panama3.405.81316.05.2010%0,044
131Bosna-Hersek3.301.00001.06.2019%0,042
132Uruguay3.286.31430.09.2011%0,042
133Ermenistan3.024.10001.07.2012%0,039
134Arnavutluk2.821.97701.10.2011%0,036
135Litvanya2.793.47101.03.2020%0,036
136Moğolistan2.754.68511.11.2010%0,035
137Jamaika2.711.47631.12.2012%0,035
138Moldova2.681.73501.01.2019%0,034
139Katar2.155.44630.04.2014%0,028
140Namibya2.113.07728.08.2011%0,027
141Kuzey Makedonya2.077.13231.12.2018%0,027
142Lesotho2.074.00001.07.2013%0,027
143Slovenya2.060.58909.08.2013%0,026
144Botsvana2.024.90422.08.2011%0,026
145Letonya2.013.40001.06.2013%0,026
146Gambiya1.849.00001.07.2013%0,023
147Kosova1.795.66631.12.2018%0,023
148Gine-Bissau1.704.00001.07.2013%0,022
149Gabon1.672.00001.07.2013%0,021
150Ekvator Ginesi1.622.00001.07.2010%0,021
151Trinidad ve Tobago1.328.01909.01.2011%0,017
152Estonya1.286.54001.01.2013%0,017
153Mauritius1.257.90003.07.2011%0,016
154Esvatini1.250.00001.07.2013%0,016
155Bahreyn1.234.57127.04.2010%0,016
156Doğu Timor1.066.40911.07.2010%0,014
157Cibuti864.61801.07.2011%0,011
158Kıbrıs Cumhuriyeti862.00031.12.2011%0,011
159Fiji858.03801.07.2012%0,011
-Réunion (Fransa)821.13601.01.2010%0,011
160Guyana784.89401.07.2010%0,010
161Bhutan737.32008.08.2013%0,0094
162Komorlar724.30001.07.2012%0,0093
163Lüksemburg626.10801.01.2020%0,0080
164Karadağ620.02901.04.2011%0,0080
-Makao (Çin)582.00031.12.2012%0,0075
-Batı Sahra567.00001.07.2013%0,0073
165Solomon Adaları561.00001.07.2013%0,0072
166Surinam534.18913.08.2012%0,0069
167Malta493.55931.12.2018%0,0063
168Yeşil Burun Adaları491.87516.06.2010%0,0063
-Guadeloupe (Fransa)403.35501.01.2010%0,0052
-Martinik (Fransa)394.17301.01.2010%0,0051
169Brunei393.16220.06.2011%0,0050
-Kuzey Kıbrıs376.28401.01.2020%0,0048
170İzlanda364.13401.01.2020%0,0047
171Bahamalar351.46103.05.2010%0,0045
172Maldivler317.28001.07.2010%0,0041
173Belize312.97112.05.2010%0,0040
174Barbados274.20001.07.2010%0,0035
-Fransız Polinezyası (Fransa)268.27022.08.2012%0,0034
175Vanuatu264.65201.07.2013%0,0034
-Yeni Kaledonya (Fransa)258.95801.07.2013%0,0033
-Fransız Guyanası (Fransa)229.04001.01.2010%0,0029
-Mayotte (Fransa)212.60021.08.2012%0,0027
176Samoa187.82007.11.2011%0,0024
177São Tomé ve Príncipe187.35613.05.2012%0,0024
178Saint Lucia166.52610.05.2010%0,0021
-Guam (ABD)159.35801.04.2010%0,0020
-Curaçao (Hollanda)150.56326.03.2011%0,0019
179Saint Vincent ve Grenadinler109.00001.07.2013%0,0014
180Kiribati106.46101.07.2013%0,0014
-ABD Virjin Adaları (ABD)106.40501.04.2010%0,0014
181Grenada103.32812.05.2011%0,0013
182Tonga103.03630.11.2011%0,0013
-Aruba (Hollanda)101.48429.09.2010%0,0013
183Mikronezya Federal Devletleri101.35101.07.2013%0,0013
-Jersey (UK)97.85727.03.2011%0,0013
184Seyşeller90.94526.08.2010%0,0012
185Antigua ve Barbuda86.29527.05.2011%0,0011
-Man Adası (UK)84.49727.03.2011%0,0011
186Andorra76.24601.07.2012%0,00098
187Dominika71.29315.05.2011%0,00092
-Bermuda (UK)64.23720.05.2010%0,00082
-Guernsey (UK)62.43131.03.2010%0,00080
-Grönland (Danimarka)56.37001.01.2013%0,00072
-Kuzey Mariana Adaları (ABD)56.20001.07.2018%0,00072
188Marshall Adaları56.08601.07.2013%0,00072
-Amerikan Samoası (ABD)55.51901.04.2010%0,00071
-Cayman Adaları (UK)55.45610.10.2010%0,00071
189Saint Kitts ve Nevis54.00001.07.2013%0,00069
-Faroe Adaları (Danimarka)48.24401.04.2013%0,00062
-Sint Maarten (Hollanda)40.61401.01.2018%0,00052
-Saint Martin (Fransa)36.97901.01.2010%0,00047
190Lihtenştayn36.84231.12.2012%0,00047
191Monako36.13631.12.2012%0,00046
192San Marino32.38231.05.2013%0,00042
-Turks ve Caicos Adaları (UK)31.45825.01.2012%0,00040
-Cebelitarık (UK)29.75201.07.2011%0,00038
-Britanya Virjin Adaları (UK)29.53701.07.2010%0,00038
-Åland (Finlandiya)28.50231.12.2012%0,00037
-Hollanda Karayipleri (Hollanda)21.13301.01.2011%0,00027
193Palau20.90101.07.2013%0,00027
-Cook Adaları (NZ)14.97401.12.2011%0,00019
-Anguilla (UK)13.45211.05.2011%0,00017
-Wallis ve Futuna (Fransa)11.70001.06.2018%0,00015
194Nauru11.00001.06.2018%0,00014
195Tuvalu10.20001.06.2018%0,00013
-Saint Barthélemy (Fransa)8.93801.01.2010%0,00011
-Saint Pierre ve Miquelon (Fransa)6.08101.01.2010%0,000078
-Montserrat (UK)4.92212.05.2011%0,000063
-Saint Helena (UK)4.00001.07.2013%0,000051
-Svalbard ve Jan Mayen (Norveç)2.65501.09.2012%0,000034
-Falkland Adaları (UK)2.56315.04.2012%0,000033
-Christmas Adası (Avustralya)1.92830.06.2018%0,000025
-Norfolk Adası (Avustralya)1.75630.06.2018%0,000023
-Niue (NZ)1.52001.07.2018%0,000020
-Tokelau (NZ)1.40001.07.2018%0,000018
196Vatikan85001.02.2019%0,000011
-Cocos Adaları (Avustralya)55530.06.2019%0,0000071
-Pitcairn Adaları (UK)5001.01.2019%0,00000064

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