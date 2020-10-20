Dünyanın en kalabalık ve en az nüfusa sahip ülkeleri merak ediliyor. Çin ve Hindistan'ın yüksek nüfüs yarışı devam ediyor. İşte nüfuslarına göre ülkeler listesi!

NÜFUSLARINA GÖRE ÜLKELER LİSTESİ

Sıra Ülke (veya bağımlı bölge) Nüfus Tarih % dünya nüfusuna

oranı Dünya 7.820.265.000 16 Ekim 2020 %100 1 Çin 1.439.254.046 25.06.2020 %18,49 2 Hindistan 1.380.004.385 25.06.2020 %17,72 3 ABD 331.002.651 25.06.2020 %4,25 4 Endonezya 273.523.615 25.06.2020 %3,51 5 Pakistan 220.892.340 25.06.2020 %2,84 6 Brezilya 212.559.417 25.06.2020 %2,73 7 Nijerya 206.139.589 25.06.2020 %2,65 8 Bangladeş 164.689.815 10.04.2020 %2,12 9 Rusya 145.934.862 10.04.2020 %1,87 10 Meksika 128.932.104 10.04.2020 %1,66 11 Japonya 126.476.591 04.05.2020 %1,62 12 Etiyopya 114.963.383 10.04.2020 %1,48 13 Filipinler 109.581.078 10.04.2020 %1,41 14 Mısır 102.334.404 10.04.2020 %1,31 15 Vietnam 97.338.984 10.04.2019 %1,25 16 Kongo DC 89.561.403 10.04.2020 %1,15 17 İran 83.415.638 03.05.2020 %1.07 18 Türkiye 83.154.997 01.01.2020 %1,06 19 Almanya 83.149.300 30.09.2019 %1.06 20 Birleşik Krallık 67.886.011 10.04.2020 %0,87 21 Fransa 67.075.000 01.04.2020 %0,86 22 Tayland 66.501.015 04.05.2020 %0,85 23 İtalya 60.461.826 10.04.2020 %0,77 24 Tanzanya 59.734.218 10.04.2020 %0,77 25 Güney Afrika 59.308.690 10.04.2020 %0,76 26 Myanmar 54.409.800 10.04.2020 %0,70 27 Kenya 53.771.296 10.04.2020 %0,69 28 Güney Kore 51.280.665 10.04.2020 %0,66 29 Kolombiya 50.882.891 10.04.2020 %0,65 30 İspanya 47.100.396 01.07.2019 %0,60 31 Uganda 45.741.007 10.04.2020 %0,59 32 Arjantin 45.195.774 10.04.2020 %0,58 33 Cezayir 43.851.044 10.04.2020 %0,56 34 Sudan 43.849.269 10.04.2020 %0,56 35 Ukrayna 43.733.762 10.04.2020 %0,56 36 Irak 40.222.493 10.04.2020 %0,52 37 Afganistan 38.928.346 10.04.2020 %0,50 38 Polonya 37.846.611 10.04.2020 %0,49 39 Kanada 37.742.154 10.04 2020 %0,48 40 Fas 36.910.560 10.04.2020 %0,47 41 Suudi Arabistan 34.813.871 10.04.2020 %0,45 42 Özbekistan 34.100.100 10.04.2020 %0,44 43 Peru 32.971.854 10.04.2020 %0,42 44 Angola 32.866.272 10.04.2020 %0,42 45 Malezya 32.365.999 10.04.2020 %0,42 46 Mozambik 31.255.435 10.04.2020 %0,40 47 Gana 31.072.940 10.04.2020 %0,40 48 Yemen 29.825.964 10.04.2020 %0,38 49 Nepal 29.136.808 10.04.2020 %0,37 50 Venezuela 28.435.940 10.04.2020 %0,37 51 Madagaskar 27.691.018 15.04.2020 %0,36 52 Kamerun 26.545.863 15.04.2020 %0,34 53 Fildişi Sahili 26.378.274 15.04.2020 %0,34 54 Kuzey Kore 25.778.816 15.04.2020 %0,33 55 Avustralya 25.500.000 15.04.2020 %0,33 56 Nijer 24.206.644 15.04.2020 %0,31 57 Tayvan 23.807.668 15.04.2020 %0,31 58 Sri Lanka 21.413.249 15.04.2020 %0,28 59 Burkina Faso 20.903.273 15.04.2020 %0,27 60 Mali 20.250.833 15.04.2020 %0,26 61 Romanya 19.237.621 15.04.2020 %0,25 62 Malavi 19.129.952 15.04,2020 %0,25 63 Şili 19.116.201 15.04,2020 %0,24 64 Zambiya 19.010.000 15.04.2020 %0,24 65 Kazakistan 19.001.000 15.04.2020 %0,24 66 Guatemala 17.915.568 15.04.2020 %0,23 67 Ekvador 17.643.054 15.04.2020 %0,23 68 Suriye 17.500.658 15.04.2020 %0,22 69 Hollanda 17.134.923 15.04.2020 %0,22 70 Senegal 16.743.927 15.04.2020 %0,22 71 Kamboçya 16.670.494 15.04.2020 %0,21 72 Çad 16.425.864 15.04.2020 %0,21 73 Zimbabve 14.862.924 17.08.2012 %0,19 74 Belçika 14.800.000 01.04.2020 %0,19 75 Küba 11.327.208 29.05.2020 %0,15 76 Güney Sudan 11.296.000 01.07.2013 %0,15 77 Gine 10.824.200 01.07.2010 %0,14 78 Tunus 10.777.500 01.07.2012 %0,14 79 Yunanistan 10.724.599 01.01.2019 %0,14 80 Çekya 10.693.939 31.12.2019 %0,14 81 Ruanda 10.537.222 01.07.2012 %0,14 82 Somali 10.496.000 01.07.2013 %0,13 83 Haiti 10.413.211 01.07.2012 %0,13 84 İsveç 10.338.368 29.02.2020 %0,13 85 Benin 10.323.000 01.07.2013 %0,13 86 Burundi 10.304.520 02.02.2016 %0,13 87 Portekiz 10.276.617 31.12.2018 %0,13 88 Bolivya 10.203.254 21.11.2015 %0,13 89 Azerbaycan 10.067.108 01.01.2020 %0,13 90 Macaristan 9.772.756 01.01.2019 %0,13 91 Dominik Cumhuriyeti 9.445.281 01.12.2010 %0,12 92 Beyaz Rusya 9.408.400 01.01.2020 %0,12 93 Avusturya 8.902.600 01.01.2020 %0,11 94 Papua Yeni Gine 8.606.000 10.07.2011 %0,11 95 İsviçre 8.603.899 31.12.2019 %0,11 96 Honduras 8.385.072 01.07.2012 %0,11 97 Birleşik Arap Emirlikleri 8.264.070 01.07.2010 %0,11 98 İsrail 8.051.200 30.06.2013 %0,10 99 Tacikistan 8.000.000 01.04.2013 %0,10 100 Sierra Leone 7.901.454 01.01.2019 %0,10 - Hong Kong (Çin) 7.173.900 31.12.2012 %0,092 101 Sırbistan 6.963.764 01.01.2019 %0,089 102 Bulgaristan 6.951.482 31.12.2019 %0,089 103 Paraguay 6.672.631 01.07.2012 %0,086 104 Laos 6.580.800 01.07.2013 %0,085 105 Ürdün 6.473.600 09.08.2013 %0,083 106 Eritre 6.333.000 01.07.2013 %0,081 107 Libya 6.202.000 01.07.2013 %0,080 108 Togo 6.191.155 06.11.2010 %0,080 109 El Salvador 6.183.000 30.06.2010 %0,079 110 Nikaragua 6.071.045 30.06.2012 %0,077 111 Danimarka 5.822.763 01.01.2020 %0,075 112 Kırgızistan 5.551.900 01.07.2012 %0,071 113 Finlandiya 5.528.390 31.03.2020 %0,071 114 Slovakya 5.457.873 31.12.2019 %0,070 115 Norveç 5.367.580 01.01.2020 %0,069 116 Singapur 5.310.000 01.07.2012 %0,068 117 Türkmenistan 5.250.000 01.07.2013 %0,067 118 Yeni Zelanda 5.100.000 03.05.2020 %0,066 119 İrlanda 4.921.500 01.04.2019 %0,063 120 Lübnan 4.822.000 01.07.2013 %0,062 121 Kosta Rika 4.667.096 01.07.2013 %0,060 122 Orta Afrika Cumhuriyeti 4.616.000 01.07.2013 %0,059 123 Kongo Cumhuriyeti 4.448.000 01.07.2013 %0,057 - Filistin 4.420.549 01.07.2013 %0,057 124 Liberya 4.294.000 01.07.2013 %0,055 125 Hırvatistan 4.076.246 31.12.2018 %0,052 126 Umman 3.831.553 28.02.2013 %0,049 127 Gürcistan 3.716.921 01.01.2020 %0,048 - Porto Riko (ABD) 3.667.084 01.07.2012 %0,047 128 Kuveyt 3.582.054 31.12.2010 %0,046 129 Moritanya 3.461.041 01.07.2013 %0,044 130 Panama 3.405.813 16.05.2010 %0,044 131 Bosna-Hersek 3.301.000 01.06.2019 %0,042 132 Uruguay 3.286.314 30.09.2011 %0,042 133 Ermenistan 3.024.100 01.07.2012 %0,039 134 Arnavutluk 2.821.977 01.10.2011 %0,036 135 Litvanya 2.793.471 01.03.2020 %0,036 136 Moğolistan 2.754.685 11.11.2010 %0,035 137 Jamaika 2.711.476 31.12.2012 %0,035 138 Moldova 2.681.735 01.01.2019 %0,034 139 Katar 2.155.446 30.04.2014 %0,028 140 Namibya 2.113.077 28.08.2011 %0,027 141 Kuzey Makedonya 2.077.132 31.12.2018 %0,027 142 Lesotho 2.074.000 01.07.2013 %0,027 143 Slovenya 2.060.589 09.08.2013 %0,026 144 Botsvana 2.024.904 22.08.2011 %0,026 145 Letonya 2.013.400 01.06.2013 %0,026 146 Gambiya 1.849.000 01.07.2013 %0,023 147 Kosova 1.795.666 31.12.2018 %0,023 148 Gine-Bissau 1.704.000 01.07.2013 %0,022 149 Gabon 1.672.000 01.07.2013 %0,021 150 Ekvator Ginesi 1.622.000 01.07.2010 %0,021 151 Trinidad ve Tobago 1.328.019 09.01.2011 %0,017 152 Estonya 1.286.540 01.01.2013 %0,017 153 Mauritius 1.257.900 03.07.2011 %0,016 154 Esvatini 1.250.000 01.07.2013 %0,016 155 Bahreyn 1.234.571 27.04.2010 %0,016 156 Doğu Timor 1.066.409 11.07.2010 %0,014 157 Cibuti 864.618 01.07.2011 %0,011 158 Kıbrıs Cumhuriyeti 862.000 31.12.2011 %0,011 159 Fiji 858.038 01.07.2012 %0,011 - Réunion (Fransa) 821.136 01.01.2010 %0,011 160 Guyana 784.894 01.07.2010 %0,010 161 Bhutan 737.320 08.08.2013 %0,0094 162 Komorlar 724.300 01.07.2012 %0,0093 163 Lüksemburg 626.108 01.01.2020 %0,0080 164 Karadağ 620.029 01.04.2011 %0,0080 - Makao (Çin) 582.000 31.12.2012 %0,0075 - Batı Sahra 567.000 01.07.2013 %0,0073 165 Solomon Adaları 561.000 01.07.2013 %0,0072 166 Surinam 534.189 13.08.2012 %0,0069 167 Malta 493.559 31.12.2018 %0,0063 168 Yeşil Burun Adaları 491.875 16.06.2010 %0,0063 - Guadeloupe (Fransa) 403.355 01.01.2010 %0,0052 - Martinik (Fransa) 394.173 01.01.2010 %0,0051 169 Brunei 393.162 20.06.2011 %0,0050 - Kuzey Kıbrıs 376.284 01.01.2020 %0,0048 170 İzlanda 364.134 01.01.2020 %0,0047 171 Bahamalar 351.461 03.05.2010 %0,0045 172 Maldivler 317.280 01.07.2010 %0,0041 173 Belize 312.971 12.05.2010 %0,0040 174 Barbados 274.200 01.07.2010 %0,0035 - Fransız Polinezyası (Fransa) 268.270 22.08.2012 %0,0034 175 Vanuatu 264.652 01.07.2013 %0,0034 - Yeni Kaledonya (Fransa) 258.958 01.07.2013 %0,0033 - Fransız Guyanası (Fransa) 229.040 01.01.2010 %0,0029 - Mayotte (Fransa) 212.600 21.08.2012 %0,0027 176 Samoa 187.820 07.11.2011 %0,0024 177 São Tomé ve Príncipe 187.356 13.05.2012 %0,0024 178 Saint Lucia 166.526 10.05.2010 %0,0021 - Guam (ABD) 159.358 01.04.2010 %0,0020 - Curaçao (Hollanda) 150.563 26.03.2011 %0,0019 179 Saint Vincent ve Grenadinler 109.000 01.07.2013 %0,0014 180 Kiribati 106.461 01.07.2013 %0,0014 - ABD Virjin Adaları (ABD) 106.405 01.04.2010 %0,0014 181 Grenada 103.328 12.05.2011 %0,0013 182 Tonga 103.036 30.11.2011 %0,0013 - Aruba (Hollanda) 101.484 29.09.2010 %0,0013 183 Mikronezya Federal Devletleri 101.351 01.07.2013 %0,0013 - Jersey (UK) 97.857 27.03.2011 %0,0013 184 Seyşeller 90.945 26.08.2010 %0,0012 185 Antigua ve Barbuda 86.295 27.05.2011 %0,0011 - Man Adası (UK) 84.497 27.03.2011 %0,0011 186 Andorra 76.246 01.07.2012 %0,00098 187 Dominika 71.293 15.05.2011 %0,00092 - Bermuda (UK) 64.237 20.05.2010 %0,00082 - Guernsey (UK) 62.431 31.03.2010 %0,00080 - Grönland (Danimarka) 56.370 01.01.2013 %0,00072 - Kuzey Mariana Adaları (ABD) 56.200 01.07.2018 %0,00072 188 Marshall Adaları 56.086 01.07.2013 %0,00072 - Amerikan Samoası (ABD) 55.519 01.04.2010 %0,00071 - Cayman Adaları (UK) 55.456 10.10.2010 %0,00071 189 Saint Kitts ve Nevis 54.000 01.07.2013 %0,00069 - Faroe Adaları (Danimarka) 48.244 01.04.2013 %0,00062 - Sint Maarten (Hollanda) 40.614 01.01.2018 %0,00052 - Saint Martin (Fransa) 36.979 01.01.2010 %0,00047 190 Lihtenştayn 36.842 31.12.2012 %0,00047 191 Monako 36.136 31.12.2012 %0,00046 192 San Marino 32.382 31.05.2013 %0,00042 - Turks ve Caicos Adaları (UK) 31.458 25.01.2012 %0,00040 - Cebelitarık (UK) 29.752 01.07.2011 %0,00038 - Britanya Virjin Adaları (UK) 29.537 01.07.2010 %0,00038 - Åland (Finlandiya) 28.502 31.12.2012 %0,00037 - Hollanda Karayipleri (Hollanda) 21.133 01.01.2011 %0,00027 193 Palau 20.901 01.07.2013 %0,00027 - Cook Adaları (NZ) 14.974 01.12.2011 %0,00019 - Anguilla (UK) 13.452 11.05.2011 %0,00017 - Wallis ve Futuna (Fransa) 11.700 01.06.2018 %0,00015 194 Nauru 11.000 01.06.2018 %0,00014 195 Tuvalu 10.200 01.06.2018 %0,00013 - Saint Barthélemy (Fransa) 8.938 01.01.2010 %0,00011 - Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) 6.081 01.01.2010 %0,000078 - Montserrat (UK) 4.922 12.05.2011 %0,000063 - Saint Helena (UK) 4.000 01.07.2013 %0,000051 - Svalbard ve Jan Mayen (Norveç) 2.655 01.09.2012 %0,000034 - Falkland Adaları (UK) 2.563 15.04.2012 %0,000033 - Christmas Adası (Avustralya) 1.928 30.06.2018 %0,000025 - Norfolk Adası (Avustralya) 1.756 30.06.2018 %0,000023 - Niue (NZ) 1.520 01.07.2018 %0,000020 - Tokelau (NZ) 1.400 01.07.2018 %0,000018 196 Vatikan 850 01.02.2019 %0,000011 - Cocos Adaları (Avustralya) 555 30.06.2019 %0,0000071 - Pitcairn Adaları (UK) 50 01.01.2019 %0,00000064