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Dünyanın en hızlı hareket eden faylarından biri Türkiye'de! Kuzey Anadolu fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor? Uzmanlardan kritik KAF uyarısı!

Dünyanın en hızlı hareket eden faylarından biri! İşte Kuzey Anadolu Fay Hattı risk haritası

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Anadolu ve Karadeniz blokları arasındaki göreceli hareketi sağlayan Karlıova ile Saros Körfezi batısı arasında uzanan yaklaşık 1200 km uzunlukta sismik olarak çok aktif sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay zonudur. Bu fay hattı üzerinde en büyük deprem 27 Aralık 1939 tarihinde 7,9 büyüklüğünde olurken, son olarak 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde 7.6 ve 7.1 büyüklüğünde iki deprem üretmiştir. Dünyanın en hızlı hareket eden ve aktif faylarından biri olarak karşımıza çıkan KAF ile ilgili merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan riskli il ve ilçeler...

Giriş: 11.03.2023 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye'deki üç büyük fay hattından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan il ve ilçeler ilişkin sorgulamalar son aylarda yaşanan sarsıntıların ardından yeniden gündeme geldi. Kuzey Anadolu Fay Hattında hakkında uzman isimlerden açıklama gelirken KAF üzerinde yer alan iller ile KAF üzerinde meydana gelen depremleri haberimizde paylaştık. MTA ile yenilenmiş Diri Fay Haritası'na göre Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı ve 110 ilçe bulunuyor. İşte "Kuzey Anadolu Fay Hattı nerede ve hangi illerden geçiyor?" İşte dünyanın en hızlı hareket eden KAF hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

  • DÜNYANIN EN HIZLI HAREKET EDEN FAY HATLARINDAN BİRİ!

    Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.

    KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.

  • KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

    KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır. 

    Fayın bazı kısımları depremler sırasında 0,5-1,5 m düşey, 1,5-4,3 m yatay atımlar yapmıştır. Genç Kuvaterner zamanından itibaren 800–1000 m yatay atım yaptığı ötelenen genç vadi yataklarından tespit edilmiştir.

  • KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

    AFAD tarafından edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. 

  • Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

  • KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YAŞANMIŞ DEPREMLER

    1929 Sivas - Suşehri:  6,1 

    1939 Erzincan: 7,9

    1942 Niksar – Erbaa: 7,0 

  • 1944 Bolu – Gerede: 7,2

    1943 Tosya – Ladik: 7,2

    1951 Kurşunlu: 6,9 

    1957 Abant: 7,1 

  • 1966 Varto: 6,9 

    1967 Mudurnu: 7,1 

  • 1992 Erzincan: 6,7 

    1999 Gölcük: 7,4 

  • 1999 Düzce: 7,2 

    2022 Düzce: 6,0

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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