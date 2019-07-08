08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın En Güzel Kokusu konusu nedir? Dünyanın En Güzel Kokusu oyuncuları kimler? soruları, film hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. 2016 yılında peyaz perdede gösterime giren Dünyanın En Güzel Kokusu fili 2 milyon 567 bin lira hasılat elde etmeyi başardı. Dünyanın En Güzel Kokusu filmine dair detaylar haberimizde.
DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU OYUNCULARI KİMLER?
Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Dünyanın En Güzel Kokusu filminin oyuncu kadrosunda Rıza Kocaoğlu - Hakan, Tuba Ünsal - Derya, Burak Altay, Esra Ruşan, Nezih Tuncay ve Feriha Eyüpoğlu yer alıyor.
DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU FİLMİNİN KONUSU NE?
Hakan evlilik bağının ilişkileri tükettiğine inanan, sürekli partner değiştiren bir şarkı sözü yazarıdır. Derya ise Hakan'ın hem en yakın arkadaşı, hem de zor gün dostudur. Karşılarına kim çıksa ilişki kurmakta zorlanan bu iki kişi bir yandan da çocuk özlemi çekmektedir. Hakan, Derya'ya bir gün evlenip beraber bir çocuk yapmayı teklif eder. Kaidelerine göre kurulmuş bir evlilikle, çocuk sahibi olduktan sonra ise ilişkilerine iki arkadaş olarak devam edeceklerdir. Derya başta tereddüt etse de, sonrasında teklifi kabul eder. Peki her şey planlandığı gibi mi gidecektir.
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