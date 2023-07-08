"Dünyanın En Güzel Kızı" seçilen çocuk model Anastasiya büyüdü! İşte son hali
Anastasiya, küçük yaşlardan beri güzelliği ile internette bir hayli popüler olan bir çocuk model. Hatta bazı pozları o kadar biliniyor ki onu tanımamak neredeyse imkânsız! Kariyerine 2,5 yaşında başlayan küçük kız artık 12 yaşında ve modelliğe günümüzde de devam ediyor.
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Anastasiya Knyazeva, 2017 yılında "Dünyanın En Güzel kızı" seçildi. Tabloids, onu bir sonraki Irina Shayk olarak adlandırdı ve Fransız Vogue dergisinde yer alan en genç model oldu. Büyüleyici masmavi gözleri, uzun kahverengi saçları ve melek yüzü ile bu küçük kızı tanımasanız bile muhakkak görmüşsünüzdür.
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Henüz 2,5 yaşında modellik kariyerine başlayan Anastasiya, 4 yaşında oldukça ünlü oldu. Kamera karşısında doğal davrandığı ve hiç rahatsız hissetmediği için birçok marka ona aşık oldu.
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2015 yılında Anastasiya'nın annesi Anna, resmi Instagram hesabını oluşturdu ve kızının tanıtımını yapmaya başladı. O zamandan beri pozlarıyla internette bir hayli popüler olan Anastasiya artık 12 yaşında ve artık daha farklı görünüyor.
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Anastasiya tüm popülerliğine rağmen normal bir hayat sürüyor. Hâlâ devlet okuluna gidiyor ve büyüyünce veteriner veya şarkıcı olmanın hayallerini kuruyor.
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Genç kızın ebeveynleri ise şov dünyasının kesinlikle bir parçası değil. Anastasiya'nın annesi ekonomist, babası ise araba sektöründe çalışıyor.
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Ancak yine de çift, kızlarına güzel bir kariyer sağlamak ve onun normal bir kız çocuğu gibi yetişmesi için fazlaca çaba gösteriyor.
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Anastasiya, modellik kariyerine devam ediyor ve hayatını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
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Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar ise Instagram hesabından alınmıştır.