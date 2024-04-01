Dünyanın en eşsiz noktaları!
Dünyanın dört bir yanından, yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken güzellikleri listeledik!
- 1
Tianzi Dağları, Çin
- 2
Gobi Çölü, Moğolistan
- 3
Verzasca Nehri, İsviçre Alpleri
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- 4
Ashikaga Çiçek Bahçesi, Japonya
- 5
Marqueyssac Bahçeleri, Vezac, Fransa
- 6
Taş Ormanı, Madagaskar
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- 7
Lale bahçeleri, Hollanda
- 8
Flatiron Kayaları, Colarado, ABD
- 9
Lavanta Bahçeleri, Provence, Fransa
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- 10
Kochia Tepesi, Japonya
- 11
Skaftafell, İzlanda
- 12
Jiuzhaigou Ulusal Parkı, Çin
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- 13
Mermer Mağaralar, Şili
- 14
Capilano Asma Köprüsü, Kanada
- 15
Zakintos, Yunanistan
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- 16
Bambu Ormanı, Kyoto, Japonya
- 17
Glacier Bay Milli Parkı, Alaska
- 18
Keukenhof Bahçeleri, Hollanda
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- 19
Çakal Tepeleri, Arizona, ABD
- 20
Kaieteur Şelaleri, Guyana
- 21
Çin Seddi
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- 22
Plitvice, Hırvatistan
- 23
Twelve Apostles (12 Havari), Avustralya
- 24
Morondava, Madagaskar
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- 25
Riomaggiore, İtalya
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