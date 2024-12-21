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        Haberler Yaşam Dünyanın en büyüklerinden! Perentie kertenkelesinin 2 yavrusu oldu

        Perentie kertenkelesinin 2 yavrusu oldu

        ABD'nin Los Angeles kentinde Avustralya'ya özgü ve dünyanın en büyük kertenkele türlerinden olan perentie kertenkelelerinin ilk yavruları dünyaya geldi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 21.12.2024 - 09:36 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:40
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        Los Angeles Hayvanat Bahçesi, perentie kertenkelelerinin ilk yavrularının başarıyla doğduklarını açıkladı.

        Avustralya'ya özgü ve dünyanın en büyük kertenkele türlerinden olan perentie kertenkeleleri, Komodo ejderi ve birkaç tür dışında, en büyük kertenkeleler arasında yer alıyor.

        Hayvanat bahçesi yetkilisi Byron Wusstig, "Bu türün üremesinde başarı elde etmek, ekibimiz için son derece ödüllendirici bir deneyim oldu. Bu tür tehlike altında olmasa da, Avustralya dışındaki hayvanat bahçelerinde nadiren görülmektedir" dedi.

        Ayrıca, hayvanat bahçesi tarihinde perentie kertenkelesi türünün ilk kez burada yetiştirildiği bildirildi.

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        Hayvanat bahçesi yetkilileri, yavru kertenkelelerin iyi durumda olduğunu, yemek yediklerini ve personel tarafından yakından gözlemlendiğini açıkladı.

        Yetişkin perentie kertenkeleleri 2.4 metreyi aşan uzunluğa ve 18 kilogramdan fazla ağırlığa ulaşabiliyor.

        Kahverengi deri üzerine krem ya da sarı desenlere sahip olan bu etçil tür, kaplumbağa yumurtaları, böcekler, kuşlar, diğer sürüngenler ve küçük memeliler ile keselileri yiyor ve avlarını bir bütün olarak yutuyor.

        Görseller DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #perentie kertenkeleleri
        #ABD
        #Los Angeles
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