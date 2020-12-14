İzlanda'nın Vestmannaejar takımadalarına bağlı Elliday Adası'ndaki ev görenleri hayrete düşürüyor... Yemyeşil bir tepenin yamacındaki bu ilginç yapı 'dünyanın en yalnız evi' olarak tanınıyor... Dünyanın en ücra köşelerinden birine inşa edilen ve internet ortamında çeşitli esprilere konu olan ev ile ilgili pek çok teori bulunuyor. Zira başta, İzlanda hükümetinin evi 20. yüzyılın başlarında ünlü şarkıcı Björk'e hediye ettiği iddia ediliyordu.
Independent'ta yer alan habere göre Björk, herkesten uzak bir adada inziva yeri inşa etmek istedi ve Ellidaey'de bir ev ve kayıt stüdyosu yapmak için hükümetle görüşmelerde bulundu. Ancak bu söylenti hızla çürütüldü. Çünkü gerçekte Björk böyle bir talepte bulunmamıştı. İzlandalı şarkıcı, o yıllarda başka bir adayla ilgili İzlanda hükümeti ile kısa bir görüşme yaptı ancak gelen tepkilerin ardından projeden çekildi.
Başka bir söylentiye göre evin kıyametin kopması durumunda adada yaşamayı planlayan bir milyarder tarafından inşa edildiği öne sürüldü. Ayrıca dindar bir kimsenin evi sığınak olarak kullandığı iddia edildi. Ancak adayla ilgili gerçeğin bu iddialardan oldukça 'normal' olduğu ortaya çıktı.
18. yüzyıldan itibaren bir avuç insanın yaşadığı bilinen adanın 1930'dan bu yana terk edilmiş durumda olduğu anlaşıldı. Yabancı basında çıkan haberlere göre 18. ve 19. yüzyıllarda bir avuç aile, adada zor bir hayat yaşıyordu... Ada sakinlerinin başlıca kaynağı martı ve balıklardı. Şartların güçleşmesiyle ada sakinleri anakaraya taşınmak durumunda kaldı ve ada o yıllardan beri boş kaldı.
Peki beyaz ev nereden ve nasıl geldi? Ellidaey'de yaşam zor olsa da, adada bol miktarda martı ve balık bulunuyordu. Bu nedenle civarda yaşayanlar avlanmak için adada vakit geçiriyordu. 1950'lerde Ellidaey Avcılık Derneği, bu gezileri kolaylaştırmak adına adaya bir ev inşa etmeye karar verdi. Öte yandan ada uzaktan bakınca cennetten bir köşe gibi görünse de yalnız ev, elektrik, su ve tesisattan yoksun... Yağmur suyu toplama sistemi bulunan adada sadece avcılık faaliyetleri için bulunuluyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!