Dünyanın dört bir yanından 2021'in öne çıkan fotoğrafları

2021 yılında dünyanın dört bir yanında foto muhabirleri tarafından çekilmiş öne çıkan fotoğrafları derledik.
- Win McNamee / Getty Images
Donald Trump destekçisi bir protestocu, 6 Ocak'taki kongre baskınında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürsüsünü taşıyor. Kongre'nin Joe Biden'ın seçim zaferini onaylamasının hemen ardından, büyük bir kalabalık camları ve kapıları kırarak Kongre binasına girmişti.
- ANDREW HARNIK / AFP
Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın, siyah ve Güney Asyalı başkan yardımcısı oldu. Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Sotomayor karşısında yemin ettikten sonra da görevine başladı.
- SAMUEL RAJKUMAR / Reuters
Hindistan'da Nisan ve Mayıs aylarında koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümler rekor seviyelere çıktı. Mayıs ayında çekilen bu fotoğrafta, Bengaluru kentinin eteklerindeki Giddenahalli köyünde yakınlarını kaybeden bir aile krematoryum sahasında yas tutuyor.
- Asif Hassan / AFP
Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir çocuk, Ramazan Bayramı namazının ardından bir balonu işaret ediyor.
- Chandan Khanna / AFP
ABD'de 24 Haziran'da Miami yakınlarında 98 kişinin öldüğü 12 katlı bir apartmanın çöktüğü bir alanda arama kurtarma ekipleri çalışıyor. Apartmanın kalan bölümü, güvenlik endişeleri nedeniyle Temmuz ayı başlarında yıkıldı. Çökmenin nedeni halen araştırılıyor.
- Brent Stirton / Getty Images
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Afrika'nın en eski doğal parkı Virunga'da yetim bir dağ gorili olan Ndakasi, Eylül ayındaki ölümünden kısa bir süre önce bakıcısı Adre Bauma'nın kollarında yatıyor. Bauma, Ndakasi'yi henüz iki aylıkken ailesini öldüren kaçak avcıların elinden kurtardı. Hiçbir akrabası olmadığı için bakıcılar Ndakasi'nin doğal hayata salınmasının doğru olmayacağına karar verdi. Ndakasi bu sebeple bir goril yetimhanesinde bakıldı.
- Sean Gallup / Getty Images
Fargradalsfjall yanardağı, Ağustos ayında İzlanda'nın başkenti Reykjavik yakınlarında lav püskürttü. Volkan 800 yıldan uzun bir süredir ilk kez Mart ayında patlamaya başladı.
- WOJTEK RADWANSKI / AFP
Kasım ayında 19 yaşındaki Suriyeli göçmen Ahmed, Polonya topraklarına girmeye çalışırken Bug Nehri'nde boğularak öldü. Bunun üzerine Belarus sınırı'na yakın Bohoniki köyünde Müslüman Tatar topluluğu tarafından cenaze töreni düzenlendi.
- Carlos Barria / Reuters
Beyaz polis memuru Derek Chauvin'in George Floyd'u öldürdüğü gerekçesiyle suçlu bulunması Minneapolis'te sevince neden oldu.
- Sima Diab / Getty Images
Lorenzo Quinn'in "Birlikte" isimli enstalasyonu, Ekim ayında Kahire'deki Büyük Giza Piramidi'nin yakınında sergilendi. "Forever Is Now" adlı sergi, Mısırlı ve yabancı çağdaş sanatçıları bir araya getirdi.
- US Air Mobility Command
Yüzlerce Afgan, ülkenin Ağustos ayında Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından Kabil'den hareketen eden bir ABD askeri kargo uçağı ile ülkeyi terk etti.
- PAUL RATJE / afp
Eylül ayında ABD'nin Texas eyaletinde Haitili göçmenlerin ülkeye girişlerini engellemeye çalışan atlı sınır görevlilerine ait bu fotoğraf, bir soruşturmaya neden oldu. Görüntüler politikacılar tarafından kınanırken, Amerika'nın kölelik dönemiyle karşılaştırmalara yol açtı.
- Evelyn Hockstein / Reuters
ABD'de Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Mayıs ayında düzenlediği basın toplantısı ile 30 yılın ardından Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenleyen ilk siyah kadın oldu. Jean-Pierre, "Burada durmak gerçek bir onur" dedi.
- Piroschka van de Wouw / Reuters
Mayıs ayında Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması finalinde Yunanistan'ı temsil eden Stefania, özel yeşil ekran efektlerini kullanarak Last Dance isimli şarkıyı seslendirdi. Yarışmada İtalya, rock grubu Måneskin ile birinci geldi.
- Brian Ongoro / AFP
Mayıs ayında Kenya'nın Siaya kentinde sağlık görevlileri kapı kapı dolaşarak halka koronavirüs aşısı yaptı.
- NASA/JPL-Caltech
NASA tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı Perseverance, gezegenin yüzeyini böyle görüntüledi. Perseverance Mars'ta geçmişten kalan mikrobik yaşam izlerini, gezegenin ikliminin geçmişine dair verileri ve jeolojik yapısını araştıran uzay aracı, pek çok çarpıcı görüntüyü de aktardı.
- He Haiyang / Getty Images
Dev panda Su Shan, Ağustos ayında Çin'in Sichuan eyaletindeki Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda bebeklerini dünyaya getirdi.
- Ueslei Marcelino / Reuters
Kübalı Julio Cesar La Cruz, Ağustos ayında Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda erkekler ağır sıklet boks müsabakalarını kazandıktan sonra altın madalyasıyla bu fotoğrafı çektirdi.
- Roberto Schmidt / Getty Images
Claudia Castano, New Jersey'deki anıtta 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden kardeşi German'ın ismine dokunuyor. Saldırıların 20'nci yıl dönümünde Başkan Joe Biden da hayatını kaybeden 2 bin 977 kişi için anma mesajı yayımladı.
- Brandon Bell / Getty Images
Aralık ayında ABD'nin Kentucky eyaletinde kasırgadan zarar görmüş bir evin içi. Afet nedeniyle 70'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.
- Noel Celis / AFP
Haziran ayında 100. yıl dönümünü kutlayan Çin Komünist Partisi'nin Pekin'deki etkinlikleri esnasında gökyüzünde beliren şimşek görüntüsü.
- Jouni Porsanger / AFP
Finlandiyalı hard rock grubu Lordi'nin elemanlarından Tomi Petteri Putaansuu, Ağustos ayında koronavirüs aşısının ikinci dozunu oldu.
- ANGELOS TZORTZINIS / AFP
Yunanistan'da Eğriboz Adası'nı etkisi altına alan orman yangınlarında, gönüllü halk itfaiye ekiplerine yardım etmek için bekliyor.
- Hannibal Hanschke / Reuters
Grönland yakınlarındaki Jakobshavns fiyortu ağzında Eylül ayında gerçekleşen bir günbatımında buzdağları böyle görüntülendi.
- Yasuyoshi Chiba / AFP
ABD'li paralimpik okçu Matt Stutzman, Ağustos ayında Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda yarışırken.
- Angela Weiss / AFP
New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde Eylül ayında gerçekleştirilen ve modanın en büyük etkinliklerinden biri olarak gösterilen Met Gala'nın konuklarından biri de rapçi Lil Nas X'di.
- Jack Guez / AFP
Ekim ayında iki astronot, Mars'a inişle ilgili İsrail'in Negev çölündeki Ramon Krateri'nde yapılan bir tatbikatta.
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