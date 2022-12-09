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Dünyanın bilinen en eski kot pantolonu! Rekor fiyata satıldı

1857 yılında çıkan kasırgada batan gemi enkazından çıkarılan kot pantolon açık artırmada rekor fiyata satıldı. Madenciye ait beş düğmeli kot pantolon 95 bin dolara alıcı buldu...

Giriş: 09.12.2022 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
Dünyanın bilinen en eski kot pantolonu! Rekor fiyata satıldı
HABERTURK.COM

1857'de çıkan bir kasırgada batan SS Central America adlı gemi enkazında bulunan madenciye ait kot pantolon açık artırmaya çıktı.

Insider'da yer alan habere göre 1850'lerde Levi Strauss & Company tarafından ya da onun için yapılan ve bilinen en eski ağır iş pantolonunun 95 bin dolara (1 milyon 771 bin TL) alıcı bulduğu belirtildi.

Holabird Americana Müzayede Evi, pantolonun orijinal renginin bilinmediğini, belirterek "Bu pantolonlar Levi Strauss tarafından satılan iş pantolonlarının erken üretimi olduğunu kuvvetle gösteriyor" diye yazdı.

GEMİ KASIRGADA BATTI

CBS'ye göre kot pantolon Güney Carolina kıyılarının açığında 1857'de çıkan kasırgada batan SS Central America'da bulundu. Pantolonun bulunduğu ortam sayesinde oldukça iyi korunduğu belirtildi.

Öte yandan kot pantolonun yanında altın külçeleri, tabancalar ve gözlükler dahil olmak üzere pek çok eşya da açık artırmaya çıktı.

Ekim ayında, 1880'lerden kalma kot pantolon, San Diego'dan bir vintage giyim satıcısına 76.000 dolara satılmıştı.

ALTIN GEMİSİ

'Altın gemisi! olarak da bilinen SS Central America, 1857 yılında Güney Carolina eyaletinin kıyılarında battı. Gemide bulunan 425 kişi, geminin batmasıyla hayatını kaybetti, 21 ton altın sikke okyanusun dibine gömüldü.

*Haberin görselleri Holabird Americana Müzayede Evi'nden alınmıştır.

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