Dünyanın bazı yerlerinde monarşi devam ediyor... Belki de daha önce hiç duymadığınız krallıkla yönetilen 6 ülke!

WALLIS VE FUTUNA: GELENEK VE MODERN YÖNETİMİN HARMANI

Fransa'ya bağlı bir denizaşırı topluluk olan Wallis ve Futuna, yalnızca 140 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Bu Polinezya adaları, Fransa tarafından atanan bir baş yönetici tarafından idare edilse de, aynı zamanda halkın seçtiği baş şefler tarafından yönetilen üç geleneksel krallığa ev sahipliği yapar.