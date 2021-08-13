Dünyadan Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajları

ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, İsrail, Rusya ve Çin, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye ve Türkiye ile dayanışma mesajı gönderdi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımında, "Bu hafta Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde meydana gelen ölümcül sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyor, zarar görenlerin acısını paylaşıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız, zarar görenlere yardım etmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı ve Misyon İkinci Başkanı Marianne Young da Twitter'dan, Karadeniz bölgesini vuran sel ve heyelan nedeniyle yaşanan can kayıplarını ve acıları görmekten üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter'dan yapılan açıklamada, Sinop, Samsun, Bartın, Karabük ve Kastamonu'daki selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, "Bölge halkı ve onlara yardım edenlerle dayanışma içerisindeyiz. Düşüncelerimizle sizinleyiz." ifadesi kullanıldı.
İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter'dan yapılan paylaşımda, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel nedeniyle üzgün oldukları vurgulanarak, "Düşüncelerimiz, kurbanların aileleri ve Türk halkıyla birlikte. Kalpten başsağlığı dileklerimizi sunarız." denildi.
Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerinde yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk halkına içten başsağlığı dileklerini Twitter'dan ileten İsrail'in Ankara Büyükelçiliği ise daha fazla kayıp yaşanmaması dileğinde bulundu.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter'dan "Türkiye’nin başı sağ olsun." mesajıyla Batı Karadeniz'deki sel ve heyelan sonucu yakınlarını, sevdiklerini kaybedenlere ve evlerini yitirenlere taziye ve dayanışma mesajı iletildi.
Çin'in Ankara Büyükelçiliğince Twitter'dan yapılan paylaşımda da "Karadeniz bölgesinin farklı noktalarında meydana gelen sel felaketi nedeniyle dost Türk halkının acısını paylaşıyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!