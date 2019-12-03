Dünyada ve Türkiye'de 2019'un 'en'leri

2019'un sonuna yaklaşırken Spotify, Türkiye ve dünyada en çok dinlenenleri listeledi. 2019 Özeti verilerine göre Post Malone, dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı oldu. 6,5 milyar dinlenme ile rapçi, şarkıcı/söz yazarı Post Malone ilk kez, Spotify 2019 Özeti listesinde zirveye yükseldi. Bu yükseliş, sanatçının aynı zamanda Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen ikinci albüm olan son çalışması Hollywood’s Bleeding’in yayınlanmasından 12 hafta sonraya tekabül ediyor.

TÜRKİYE İLK 5'TE ÜSTÜNLÜK RAP MÜZİĞİN!

Türkiye’nin 2019 yılında en çok dinlenen sanatçılar listesinin zirvesinde globalde olduğu gibi yine bir rap sanatçısı var. Ezhel geçen sene olduğu gibi 2019 yılında da herkesi geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Türkiye’de zirvenin ilk 3 koltuğunu yine rap sanatçıları doldurdu. Ezhel’i sırasıyla Ben Fero ve Sagopa Kajmer takip etti. Listenin 4’üncü sırasında popun kraliçesi Sezen Aksu Top 5 listesindeki tek kadın olarak öne çıkarken, sevilen indie rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz beşinci sırada yer aldı.

Türkiye’de en çok dinlenen TOP 5 Erkek sanatçılara baktığımızda rap, en çok dinlenen TOP 5 kadın sanatçılara baktığımızda ise pop üstünlüğü ortaya çıktı. Listeyi daha da genişletirsek, en çok dinlenen TOP 10 Sanatçı listesinin 9’u lokal sanatçılardan oluşurken, listedeki tek yabancı sanatçı ise 6’ıncı sırada bulunan Billie Eilish oldu.

Kadın sanatçılar 2019 yılında Spotify’da oldukça güçlü bir seneyi geride bıraktı. Öyle ki, Billie Eilish ve Ariana Grande, dünya genelinde Spotify’da 2019 yılının en çok dinlenen ikinci ve üçüncü sanatçıları oldu. Yılın en çok dinlenen ikinci sanatçısı, 17 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish, 2019 yılında taşları yerinden oynatan bir yıl yaşadı.

Billie Eilish, sadece bu sene 6 milyarın üzerinde dinlenme başarısı elde etti ve sanatçının WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? adlı albümü 2019 yılının dünya genelinde en çok dinlenen albümü oldu. Böylece Spotify 2019 Özeti listesinde ilk kez bir kadın sanatçının albümü zirvede yer aldı.

Oldukça popüler olan albümü thank u, next’i Şubat ayında yayınlanan Ariana Grande, dünya genelinde 2019 yılının en çok dinlenen sanatçılar listesinde üçüncü sıraya yerleşti. 2019, müzikseverlerin Taylor Swift’e de büyük ilgi gösterdiği bir yıl oldu. Sanatçı, Lover albümünün hit şarkıları “ME!” ve “You Need to Calm Down”un ardından 2019 yılının en çok dinlenen üçüncükadın sanatçısı olarak TOP listesindeki yerini aldı.

TÜRKİYE'DE TOP 5 ALBÜMDE RAP, POP VE ROCK ÇEŞİTLİLİĞİ

Türkiye’de 2019 yılının en çok dinlenen TOP 5 albümü listesinin zirvesinde Ben Fero’nun ORMAN KANUNLARI albümü yer aldı. Bu rap albümünü sırasıyla, yine bir rap albümü olan Ezhel’in Müptezhel’i, TOP 5 listesindeki tek yabancı albüm olan Billie Eilish’in WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? çalışması, indie rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz’un Akustik Travma’sı ve Ufuk Beydemir’in Sevda Gibi albümü takip etti. Türkiye’de en çok dinlenen TOP 5 albümde, rap, pop ve indie/rock gibi üç müzik türünün çeşitliliği listeye yansıdı.

1 MİLYAR DİNLENME ALDI

2019 yılının dünya genelinde en çok dinlenen şarkısı, tüm yazı sallayan bir çiftten geldi: Shawn Mendes ve Camilla Cabello’nun “Señorita” adlı şarkıları, 1 milyar dinlenme ile yılın en çok dinlenen şarkısı olurken, Eilish’in hit şarkısı “bad guy” ise 990 milyon dinlenme ile listenin ikinci sırasında yer aldı. Malone’nun, Spider-man: Into the Spider-Verse’te Swae Lee ile ortak çalışması “Sunflower”, 2019 yılının en çok dinlenen üçüncü şarkısı olurken, Ariana Grande’nin “7 rings”i ise yılın en çok dinlenen 4’üncü şarkısı olarak listedeki yerini aldı. 2019 yılının TOP 5 Şarkı listesinin son sırasına ise Lil Nas X ve Billy Ray Cyrus’un Old Town Road - Remix” çalışması yerleşti.

SPOTIFY 2019 ÖZETİ (GLOBAL LİSELER)

EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR

1. Post Malone

2. Billie Eilish

3. Ariana Grande

4. Ed Sheeran

5. Bad Bunny

EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER

1. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

2. Hollywood’s Bleeding - Post Malone

3. Thank u, next - Ariana Grande

4. No.6 Collaborations Project - Ed Sheeran

5. Shawn Mendes - Shawn Mendes

EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

1. “Señorita” - Camila Cabello, Shawn Mendes

2. “bad guy” - Billie Eilish

3. “Sunflower” - Post Malone, Swae Lee

4. “7 Rings” - Ariana Grande

5. “Old Town Road - Remix” - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR

1. Billie Eilish

2. Ariana Grande

3. Taylor Swift

4. Camila Cabello

5. Halsey

EN ÇOK DİNLENEN ERKEK SANATÇILAR

1. Post Malone

2. Ed Sheeran

3. Bad Bunny

4. Khalid

5. J Balvin



EN ÇOK DİNLENEN PODCAST'LER

1. The Joe Budden Podcast with Rory & Mal

2. My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark

3. Gemischtes Hack

4. Fest & Flauschig

5. The Misfits Podcast

SPOTIFY 2019 ÖZETİ (TÜRKİYE TOP LİSELER)

EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR

1. Ezhel

2. Ben Fero

3. Sagopa Kajmer

4. Sezen Aksu

5. Yüzyüzeyken Konuşuruz

EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER

1. ORMAN KANUNLARI

2. Müptezhel

3. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

4. Akustik Travma

5. Sevda Gibi

EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

1. Felaket

2. Mekanın Sahibi

3. Biladerim İçin

4. Ay Tenli Kadın

5. Ela

EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR

1. Sezen Aksu

2. Billie Eilish

3. Ariana Grande

4. Sıla

5. Sertab Erener

EN ÇOK DİNLENEN ERKEK SANATÇILAR

1. Ezhel

2. Ben Fero

3. Sagopa Kajmer

4. Ceza

5. Şehinşah

EN ÇOK DİNLENEN PODCAST'LER

1. Science Vs

2. The Joe Budden Podcast with Rory & Mal

3. Mythology

4. Serial Killers

5. Fest & Flauschig