"Bölge yaban hayatı açısından oldukça zengin. Bu alanlar özellikle kuşlar için birçok olanağı birlikte sunuyor. Buraya göçen ve bu alanları göç mola noktası olarak kullanan birçok tür var, elmabaş da bu türlerden biri. Bu tür farklı renkleri ve güzelliğiyle kendine has, göze gelen türlerden biridir."