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Dünyada soyu azalan elmabaş ördeği, kışı Ağrı Dağı'nın eteğinde geçiriyor

Dünyada soyu tükenme riski taşıyan türler arasına alınan elmabaş patka ördeği (Aythya ferina), kışı geçirmek için Iğdır'daki sulak alanları kullanıyor

Giriş: 31.10.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dalıcı ördek türlerinin en irilerinden olan elmabaş ördeği, Dünya Doğa ve Doğal Hayatı Koruma Birliğinin (IUCN) azalan türler listesinde yer alıyor. Renkleri ve zarif hareketleriyle dikkati çeken ördek türü, yaz aylarını Kuzey Yarımkürede geçirip kışın yaklaşmasıyla birlikte daha sıcak bölgelere göçüyor.

  • Elmabaşın güneye doğru göçüp kışı geçirdiği noktalar arasında mikroklima iklime sahip Iğdır'ın sulak alanları da bulunuyor. Sonbaharda Ağrı Dağı eteğindeki Bulakbaşı ve Karasu sazlıklarına gelen tür, kışı bölgedeki yerleşim yerlerine göre daha sıcak olan Iğdır'da geçirip tekrar kuzeye dönüyor.

  • Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (KUŞMER) Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çelik, bu türün, sulak alanlar için önem arz eden ördek familyasından biri olduğunu söyledi.

  • "BU ALANLAR KUŞLAR İÇİN BİRÇOK OLANAĞI BİRLİKTE SUNUYOR"

    Türün IUCN kriterlerine göre kırmızı listede olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu tür her yıl düzenli olarak bölgemize gelmekte. Özellikle ekimin ortalarına doğru buraya gelmeye başlayan bu tür kışı da burada geçirmekte" dedi.

  • Çelik, Iğdır'ın önemli kuş göç rotalarından biri olduğuna işaret ederek, "Kışı burada geçirdikten sonra baharın gelip havaların ısınmaya başlamasıyla serin bölgelere doğru göç hareketini gerçekleştiriyor. Elmabaş patkanın burada tespiti, popülasyon sayısının belirlenmesi kuş bilimi açısından oldukça önemli bir konu" diye konuştu.

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