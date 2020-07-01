Dünyada sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan ve endemik bir tür olan tombul çekirge, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin sınırları içinde yer alan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'da, kendi türünü yerken görüldü.
İlk kez 2011 yılında bulunan ve Kırmızı Liste'ye alınması için de 2017 yılında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne başvurulan tombul çekirge, kanatsız olduğu için geniş bir alana yayılamıyor.
Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, tombul çekirgenin genellikle tarım alanlarından uzak yüksek yerlerde yaşadığını belirterek, "2011 yılında Prof. Dr. Mustafa Ünal, Mardin'den bu türü dünyaya tanıtmıştı ama bu son yapılan çalışmalarda tabii sizin de katkılarınızla, Karacadağ zirvelerine doğru beslendiğini buldunuz. Diğer çalışmalarda ise Gaziantep'te de yayılış gösterdiğini bir hocamız tarafından biliyoruz. 2017 yılında yine Mustafa Ünal hocamız, bu türün Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne Kırmızı Liste'ye alınması için bir öneride bulunmuştu. Hala listeye alınmadı ama inşallah alınır. Çünkü bu türler sadece bizim bölgede yaşıyor. Kanatları yok. Çok büyük bir yayılış alanına sahip olmayan türler normalde bitkilerle besleniyorlar" dedi.
Görüntüleri çeken DHA ekibine teşekkür eden Prof. Dr. Ali Satar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sizin tespitlerinizle şunu görüyoruz. Bir kanibalizm olayı söz konusu. Tabii bu uzun antenli çekirgelerde görülen bir olay aslında ama bu tür için biz hiç şahit olmamıştık. Ayrıca, size teşekkür ederiz. Bunu görüntülerde gördük ve çok şaşırdık hakikaten. Bunlar normalde yumurtalarını daha kaliteli bir hale getirmek için erkeklerini de yiyebiliyorlar. Bunda da söz konusu olduğunu görüyoruz. Bunlar normalde çok iyi bir şekilde ürüyorlar ama bazı kuşların da besinlerini oluşturuyorlar. Bazı yırtıcı kuşların, sürüngenlerin besinlerini oluşturdukları için sayıları çok da artmıyor. Böyle sabit bir düzeyde devam ediyor. Fakat son yıllarda yakın bölgelerde ilaçlamalar görüyoruz. İşte bu ilaçlama sonucunda bu türlerin sayılarında azalma söz konusu. Maalesef bunun önüne geçemiyoruz. Lütfen bu tombul çekirgelere zarar vermeyin. Gerçekten zararsız canlılar. Lütfen öldürmeyelim."
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