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        Haberler Magazin Dünyaca ünlü Rock grubu Megadeth Türkiye'ye geliyor

        Dünyaca ünlü Rock grubu Megadeth Türkiye'ye geliyor

        Thrash metal grubu Megadeth "Crush the World Tour" kapmasında Türkiye'ye geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:35
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        • 1

          MEGADETH TÜRKİYE'YE GELİYOR

          Dünyaca ünlü rock grubu Megadeth'in 12 Haziran İstanbul'a geliyor. Davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mantysaari, gitar ve vokalde ise Dave Mustaine yer alacak.

        • 2

          2024'ün en büyük metal konseri olması beklenen etkinlik KüçükÇitflik Park'ta gerçekleşecek.

        • 3

          MEGADETH BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

          Megadeth konser biletlerinin 8 Ocak Pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor.

        • 4

          Biletler şu anda Biletix'te 'fan kulüp' üyelerine ön satışa çıkarıldı. Fiyatlar ise şu şekilde:

          VIP Teras – 1. Avantajlı Dönem – 2750 lira

          Sahne önü – 1. Avantajlı Dönem – 1397 lira

          Genel Alan – 1. Avantajlı Dönem – 792 lira

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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