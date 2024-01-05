Dünyaca ünlü Rock grubu Megadeth Türkiye'ye geliyor
Thrash metal grubu Megadeth "Crush the World Tour" kapmasında Türkiye'ye geliyor
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MEGADETH TÜRKİYE'YE GELİYOR
Dünyaca ünlü rock grubu Megadeth'in 12 Haziran İstanbul'a geliyor. Davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mantysaari, gitar ve vokalde ise Dave Mustaine yer alacak.
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2024'ün en büyük metal konseri olması beklenen etkinlik KüçükÇitflik Park'ta gerçekleşecek.
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MEGADETH BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Megadeth konser biletlerinin 8 Ocak Pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor.
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Biletler şu anda Biletix'te 'fan kulüp' üyelerine ön satışa çıkarıldı. Fiyatlar ise şu şekilde:
VIP Teras – 1. Avantajlı Dönem – 2750 lira
Sahne önü – 1. Avantajlı Dönem – 1397 lira
Genel Alan – 1. Avantajlı Dönem – 792 lira