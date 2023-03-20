Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ABD, İngiltere, Fransa, İspanya, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Macaristan, Meksika, Kanada, Güney Kore, Malezya, Endonezya, Çin, Japonya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan olmak üzere 18 ülkede başlatılan uluslararası dayanışma kampanyası ile Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen afet sonrası ortaya konulan küresel dayanışma ruhunun güçlendirilmesi amaçlandı.

Kampanya kapsamında 18 farklı ülkenin hem geleneksel hem de dijital medya mecralarında 'Seninleyiz Türkiye' sloganları ile afetin büyüklüğü, yapılan yardımlar ve Türkiye ile dayanışma vurgusunu içeren görsel ve içerikler paylaşıldı.

Asrın felaketinin mahiyetine, bilimsel verilere ve afetin hemen ardından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgilendirici içerikler, kampanya özelinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanan " https://seninleyizturkiye.com/ " ve " https://westandwithturkiye.com " internet sitelerinde yayınlandı.

ÜNLÜ İSİMLER KAMPANYAYA DESTEK VERDİ

Ayrıca afete yönelik dayanışmayı artırmak amacıyla New Yorkta Times Meydanı gibi önemli meydanlarda ve ledli mobil kamyonlar aracılığıyla dış mekân ilanları yayınlandı. Ülkelerin önemli gazetelerinde de 'We Stand Türkiye' sloganlarıyla ilanlara yer verildi.

Diğer taraftan aralarında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyaca tanınmış isimler; Morgan Freeman, Aamir Khan, Reshat Strik, şarkıcı Jamala, Yasmin Levy, Della Miles ve sporcu Matwe Middelkoopun'ın Türkiye'ye destek mesajlarını içeren videolar farklı mecralarda paylaşıma sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşadığı ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonucu büyük bir yıkım yaşadığını ancak felaketin hemen ardından hem devlet ve millet olarak, hem de uluslararası anlamda örnek bir seferberlik sergilendiğini belirtti.

Devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerin ve uluslararası yardım çağrısına cevap veren dünyanın farklı ülkelerinden gelen arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin büyük bir özveriyle bölgede çalışmalar gerçekleştirdiğini anımsatan Altun, "Böylesine zor günümüzde yanımızda olan, bize destek olan tüm ülkelere teşekkürü borç biliyoruz" ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti: Ülkemizde yaşanan afetle birlikte ortaya çıkan birlik ve beraberlik ruhu yalnız ulusal ölçekte değil, uluslararası düzlemde de yankı bulmuş, asrın felaketi sonrası asrın dayanışması ortaya konulmuştur. Ortak acı paydasında buluşan ülkeler, küresel krizler karşısında kolektif sorumluluğun, işbirliğinin ve uluslararası dayanışmanın önemini ortaya koymuştur. Bundan hareketle sadece kriz ortamlarında değil, bölgemizde ve dünya genelinde istikrar, barış, ve refahın tesisi için ortak akıl ve vicdanla, uluslararası işbirliği ile hareket etmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor, hiçbir ülkenin benzer acılar yaşamamasını temenni ediyoruz.