Ancak bu hamleler de yeterli olmayacak. Zira yapılan on bir transferin yeterli olmadığı takıma bir stoper, bir orta saha ve bir golcünün katılması planlanıyor. Bu durumda topun ağzındaki ilk isim ise Miha Zajc. Kruse ve Mehmet Ekici'nin olduğu yerde forma umudunu kaybeden Sloven de takımdan ayrılmaya can atıyor.