Dünya zenginleri yaz kampında!

Forbes'a göre toplam servetleri 825 milyar dolar olan en az 25 milyarder koronavirüs salgını döneminde düzenlenen ilk yaz kampında bir araya geldi.
Katılımcıların görüş alışverişi ve konuşmalar yaptığı kamp, ABD'nin Idaho eyaletinde Sun Valley bölgesindeki dev bir tesiste gerçekleşti.
Dünyanın en zengin kişisi ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın CEO'su Tim Cook bu yılki katılımcılar arasında.
Gates, cuma günü yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle daha etkili mücadele etme çağrısında bulundu. İklim değişikliği ile mücadelede, uçakların neden olduğu karbon salınımını azaltmak büyük rol oynasa da katılımcıların çoğu kampa özel jetleriyle geldi.
Kamp geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle düzenlenmemişti.
Forbes'un verilerine göre katılımcıların net serveti
Bill Gates: 128.9 milyar dolar
Mark Zuckerberg: 126.1 milyar dolar
Warren Buffet: 101.4 milyar dolar
Mike Bloomberg: 59 milyar dolar
Phil Knight: 58.4 milyar dolar
Michael Dell: 50.9 milyar dolar
Evan Spiegel: 12.4 milyar dolar
Robert Kraft: 6.9 milyar dolar
Stan Druckenmiller: 5.6 milyar dolar
Ken Langone: 5.6 milyar dolar
Reed Hastings: 5.3 milyar dolar
Davis Velez: 5.2 milyar dolar
Eric Lefkofsky: 4.2 milyar dolar
Barry Diller: 3.7 milyar dolar
Aneel Bhusri: 2.9 milyar dolar
Jeff Lawson: 2.5 milyar dolar
Frank Slootman: 2.2 milyar
John Elkann: 2 milyar dolar
Orion Hindawi: 2 milyar dolar
Alex Kara: 2 milyar dolar
Sherly Sandberg: 1.9 milyar dolar
Tim Cook: 1.4 milyar dolar
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