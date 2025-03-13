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        Haberler Dünya Dünya'ya en yakın tekil yıldızın yörüngesinde dört yeni gezegen keşfedildi | Dış Haberler

        Dünya'ya en yakın tekil yıldızın yörüngesinde dört yeni gezegen keşfedildi

        Bilim insanlarının, Dünya'ya en yakın tekil yıldız olan Barnard Yıldızı'nın yörüngesinde dört yeni gezegen keşfettiği açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:57 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:57
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        Bilim insanları dört yeni gezegen keşfetti
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        Bilim insanları, Dünya’ya en yakın tekil yıldız olan Barnard Yıldızı’nın yörüngesinde dört yeni gezegen keşfetti. Yeni tespit edilen bu gezegenlerin tümünün Dünya’dan daha küçük olduğu belirtildi.

        Barnard Yıldızı, 1916’da keşfedildiğinden bu yana gök bilimciler tarafından gezegen arayışı için inceleniyordu. Daha önce yıldızın yörüngesinde gezegenlerin varlığına dair kesin olmayan işaretler bulundu.

        Chicago Üniversitesi’nden Ritvik Basant liderliğindeki araştırma ekibi, Barnard Yıldızı etrafında dönen gezegen sayısının dörde yükseldiğini duyurdu. Basant, “Bu gerçekten heyecan verici bir keşif. Barnard Yıldızı, kozmik komşumuz olmasına rağmen hakkında çok az şey biliyoruz” dedi.

        Araştırmacılar, Hawaii’deki Gemini North teleskobuna bağlı MAROON-X gezegen avcısı cihazıyla üç yıl boyunca 112 gece boyunca gözlem yaparak yıldızın hareketlerini inceledi.

        Elde edilen veriler, dört gezegenin varlığını doğrularken, kütleleri ve yörünge süreleri hakkında da önemli bilgiler sundu. Ancak bu gezegenlerin yıldızlarına oldukça yakın olmaları nedeniyle yaşanabilir olmadığı ifade edildi.

        Gezegenlerin yapısına dair kesin bir bilgi olmasa da düşük kütleleri nedeniyle Merkür’e benzer kayalık gezegenler olmaları en olası senaryo olarak değerlendiriliyor.

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