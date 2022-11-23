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Dünya tarihinin en büyük depremleri: Dünya tarihinde yaşanmış en büyük ve şiddetli 10 deprem

Dünya tarihinin en büyük 10 depremi!

Yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayı olarak adlandırılan depremlerin bazıları büyüklüğü ile ön plana çıkmaktadır. İşte dünya tarihinin en büyük 10 depremi...

Giriş: 23.11.2022 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünya tarihinde bazı depremler var ki büyüklüğü ve yarattığı yıkım etkisiyle adından söz ettiriyor. Yapılan istatistiklere göre dünyada her yıl yaklaşık 500 bin deprem meydana geliyor, bu depremlerden sadece beşte biri hissedilirken yaklaşık 100’ü hasara neden oluyor. İşte dünyadaki en büyük depremler listesi…

  • 9.5 ŞİLİ - 22 MAYIS 1960

    22 Mayıs 1960’da Güney Amerika kıtası Şili’de gerçekleşmiş olan deprem, bugüne kadar ölçülmüş en büyük deprem. Şili depreminin ardından oluşan tsunami, Pasifik Okyanusu’nda hızlı bir şekilde ilerleyerek, ciddi can ve mal kayıplarına neden oldu.

  • 9.2 ALASKA - 28 MART 1964 

    Alaska'da 28 Mart 1964'te meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem, en şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. 3 dakika süren deprem, tsunamiyi tetikledi.

    Sarsıntı ve ardından oluşan dev dalgalar, 128 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken yaklaşık 310 milyon dolarlık hasar oluşturdu.

  • 9.1 ENDONEZYA - 26 ARALIK 2004 

    26 Aralık 2004'te Hint Okyanusu’nda Sumatra Adası’nın açıklarında meydana gelmiş olan bu deprem, toplam 40 ülkede yaklaşık 230 bin kişinin ölümüne yol açarak 21. yüzyıla damgasını vurdu.

    9.1 ila 9.3 olan büyüklüğüyle, bir sismografla kaydedilmiş olan bugüne kadarki en büyük üçüncü depremdi. Süresi 8.3 dakika ile 10 dakika arasında değişen deprem, bugüne kadar görülmüş en uzun süreye sahipti ve tüm gezegeni 1 cm hareket ettirdi. Alaska'ya kadar depremleri tetikledi. İçmerkezi Simeulue ile Sumatra arasındaydı. 

  • 9.1 JAPONYA - 11 MART 2011

    Deprem, 11 Mart 2011’de Japonya’nın kuzeydoğusundaki Honshu kıyılarının açıklarında, 24 km derinlikte, 9 büyüklüğünde meydana geldi.

    Bu deprem, Japonya’nın aletsel olarak kaydedilmiş en büyük depremi olmasının yanı sıra, dünyada 1900’lerden beri kaydedilmiş en büyük beş deprem arasında yer alıyor. 

    Japon hükümeti, felaketi resmi olarak "Büyük Doğu Japonya depremi" olarak adlandırdı. Deprem sonrasında bölgede yüksekliği 37.9 metreye varan tsunami dalgaları meydana geldi.

    Tsunami ülkede çok büyük zarara yol açtı. Depremde 15.900 kişi hayatını kaybetti ve 2.531 kişi hâlen kayıp olarak belirtiliyor. 

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