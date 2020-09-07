Artistik cimnastik halka aletinde 2019'da dünya şampiyonluğu elde ederek Türkiye adına bir ilki gerçekleştiren İbrahim Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağ omzundaki sakatlığın iyileşme sürecini hızlandırmak için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.
Milli sporcu, programlı bir şekilde antrenmanlara katıldığını ancak bunun yanında fizik tedavi sürecinin de sürdüğünü vurguladı.
2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları için planlı çalışmak zorunda olduğunu ve kalan süreyi iyi değerlendirmek istediğini belirten İbrahim, "Pandemiden dolayı iyileşme sürecim biraz uzamıştı. Şu anki durumum gayet iyi. Daha da iyiye gidiyor. İnşallah en kısa zamanda eski halime döneceğim. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
"MİLLETİMİZE YENİ SEVİNÇLER YAŞATMAK İSTİYORUM"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle istenilen düzeyde antrenman yapılamamasına rağmen bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran milli cimnastikçi, "Bir süredir antrenörümle düzenli çalışma yapıyoruz. Olimpiyatlar için aslında pandemi bir avantaj sağladı. Olimpiyatlara kadar sağ omzum tamamen iyileşmiş olacak. Milletimize yeni sevinçler yaşatmak istiyorum. Bu nedenle her koşulda hazırlıklarımı sürdürüyorum." diye konuştu.
İbrahim Çolak, 3 Mart'ta Ankara’da sağ omzundan ameliyat edilmişti.
Milli sporcu, Almanya'nın Stuttgart kentinde 12 Ekim 2019’da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, halka aleti finalinde altın madalya kazandı. İbrahim Çolak, 14.933'lük derecesiyle şampiyon olurken, cimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.
Milli cimnastikçi ayrıca Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı da elde etti.
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