HABERTURK.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),geniş kitleleri endişeye düşüren koronavirüs hakkındaki yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek ve insanlara güvenilir tavsiyelerde bulunmak için TikTok'a katıldı.

DSÖ'NÜN TAKİPÇİ SAYISI 189.900

Kısa video oluşturma, paylaşma ve canlı yayın yapma imkanı sağlayan bir sosyal medya uygulaması olan TikTok'ta genelde şaka, dans ve eğlence videoları bulunsa da Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı ilk videosu eğitici ve öğreticiydi. Kısa sürede 189.900 takipçisi olan WHO, 1.3 milyon beğeni aldı.

DSÖ sözcüsü Tarik Jasarevic, Business Insider'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Özellikle COVID-19 salgını konusunda muazzam bir bilgi bolluğu var ancak bunların bazıları doğru, bazıları değil. İhtiyaç duyulduğunda güvenilir kaynaklar ve güvenilir rehberlik bulunması zorlaşıyor."

KORONAVİRÜS HAKKINDAKİ YANLIŞ BİLGİLERLE BÖYLE MÜCADELE EDİLECEK

WHO, TikTok sayfasına gönderilen iki videodan ilkinde, Enfeksiyon önleme ve kontrol teknik lideri Benedetta Allegranzi, koronavirüsün yayılmasını önlemenin farklı yollarını açıkladı.

Allegranzi, insanların sıklıkla alkol bazlı bir ürünle veya sabun ve su kullanarak ellerini temizlemelerini, öksürürken veya hapşırırken ağızlarını örtmek için dirseklerini kullanmalarını ya da kağıt mendil kullanmalarını tavsiye etti. Öte yandan virüs belirtileri olan bireylerden kaçınılmasını ve seyahat sonrası koronavirüs belirtileri gösterenlerin tıp uzmanlarından destek almaları gerektiğini belirtti. DSÖ'nün ikinci videosu ise DSÖ Sağlık Acil Durum Programı'ndan Dr. April Baller'in anlatımıyla maskelerin doğru kullanımı oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, TikTok hesabını yalnızca koronavirüs hakkında değil; genel sağlık konuları hakkında da bilgilendirmelerde bulunacak. Buna göre DSÖ'nün yaptığı son paylaşım 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü hakkında oldu.