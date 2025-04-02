Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları 2025: Resimli, anlamlı, kısa ve uzun 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kutlama mesajları

        Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları: Resimli, anlamlı, kısa ve uzun 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kutlama mesajları

        Tüm dünyada Dünya Otizim Farkındalık Günü 2 Nisan'da kutlanıyor. Bu özel günde farkındalık yaratmak isteyenler resimli 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kutlama mesajlarını sevdiklerine göndermek istiyor. Bu özel gün, otizmli bireylerin yaşamlarını daha iyi anlayabilmek ve onlara yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler, eğitimler, seminerler ve kampanyalar düzenleniyor. İşte, en güzel ve anlamlı Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajlarla anlam buluyor. 2 Nisan tarihi, Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi. 2 Nisan tarihine yaklaşırken Otizm Farkındalık Günü'nün anlamını ve önemini anlatacak mesajları ve sözleri araştırılıyor. İşte, resimli, anlamlı, kısa ve uzun 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kutlama mesajları

        • 2

          OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Otizmli bireylerin yaşamlarını daha iyi anlamak için bugün farkındalık oluşturalım ve onların haklarına saygı gösterelim. Hepimiz, daha kapsayıcı bir toplum için birlikte çalışabiliriz.

          Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.

          Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; “Otizme Mavi Işık Yak”

          Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.

          Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü ben bir ömür boyu otizm ile birlikte yaşayacağım. Yalnızca kabul et, bu benim farkım.

          Farklılıkları kutlayalım çünkü o farklılıklar bizi benzersiz kılar. Otizm farkındalık gününde, her bireyin kendini ifade etme hakkını destekleyelim.

          Otizmin farkındayız, onların yanındayız,

          Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.

          Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz.

          Onlar baharın en güzel renkleri, en güzel mavisi Mavi kalp

          Otizm hastalık değil, farklılıktır..

          Farklı düşünenler fark yaratırlar..

          Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda, bazen aynı yolla, bazen farklı yolla.

        • 3

          Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim.Daha güzel bir dünya İçin farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız.

          Otizm sadece bir farklılık, asla bir kısıtlama değil. Bugün, otizmli bireylerin eşsiz yeteneklerini ve katkılarını kutlayalım.

        • 4

          Otizm farkındalık gününde, herkesin otizmli bireylere karşı daha anlayışlı ve destekleyici olması için çaba gösterelim. Herkesin kendi yolunda ilerleyebileceği bir dünya için birlikte çalışalım.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!
        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        2025'in milyarder ünlüleri
        2025'in milyarder ünlüleri
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Habertürk Anasayfa