Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları: Resimli, anlamlı, kısa ve uzun 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kutlama mesajları
Tüm dünyada Dünya Otizim Farkındalık Günü 2 Nisan'da kutlanıyor. Bu özel günde farkındalık yaratmak isteyenler resimli 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kutlama mesajlarını sevdiklerine göndermek istiyor. Bu özel gün, otizmli bireylerin yaşamlarını daha iyi anlayabilmek ve onlara yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler, eğitimler, seminerler ve kampanyalar düzenleniyor. İşte, en güzel ve anlamlı Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları
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Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajlarla anlam buluyor. 2 Nisan tarihi, Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi. 2 Nisan tarihine yaklaşırken Otizm Farkındalık Günü'nün anlamını ve önemini anlatacak mesajları ve sözleri araştırılıyor. İşte, resimli, anlamlı, kısa ve uzun 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kutlama mesajları
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OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Otizmli bireylerin yaşamlarını daha iyi anlamak için bugün farkındalık oluşturalım ve onların haklarına saygı gösterelim. Hepimiz, daha kapsayıcı bir toplum için birlikte çalışabiliriz.
Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.
Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; “Otizme Mavi Işık Yak”
Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.
Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü ben bir ömür boyu otizm ile birlikte yaşayacağım. Yalnızca kabul et, bu benim farkım.
Farklılıkları kutlayalım çünkü o farklılıklar bizi benzersiz kılar. Otizm farkındalık gününde, her bireyin kendini ifade etme hakkını destekleyelim.
Otizmin farkındayız, onların yanındayız,
Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.
Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz.
Onlar baharın en güzel renkleri, en güzel mavisi Mavi kalp
Otizm hastalık değil, farklılıktır..
Farklı düşünenler fark yaratırlar..
Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda, bazen aynı yolla, bazen farklı yolla.
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Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim.Daha güzel bir dünya İçin farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız.
Otizm sadece bir farklılık, asla bir kısıtlama değil. Bugün, otizmli bireylerin eşsiz yeteneklerini ve katkılarını kutlayalım.
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Otizm farkındalık gününde, herkesin otizmli bireylere karşı daha anlayışlı ve destekleyici olması için çaba gösterelim. Herkesin kendi yolunda ilerleyebileceği bir dünya için birlikte çalışalım.